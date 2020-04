Un consilier PNL explica problema cu apa calda din Bucuresti: Termoenergetica are deja datorii de peste 300 de milioane

Ziare.

"Un subiect foarte important care trebuie adus in fata bucurestenilor este cel al termoficarii. La acest moment PMB (care finanteaza Compania Municipala Termoenergetica SA prin subventie si alte modalitati de plata - n.red.) are o datorie de peste 300 de milioane de lei pentru ce s-a consumat in lunile de iarna.Si vreau sa intrebam administratia: isi doreste ca Termoenergetica sa ajunga in faliment, ca RADET? Acesta este scopul administratiei? Sa falimenteze companie dupa companie, neplatind datoriile catre ELCEN", a declarat liberalul Stelian Bujduveanu intr-o conferinta sustinuta alaturi de liderul consilierilor generali USR Alexandru Gadiuta si de candidatul sustinut de cele doua partide la postul de primar general al Capitalei, Nicusor Dan.a solicitat informatii despre aceasta datorie atat de la conducerea ELCEN cat si de la conducerea Companiei Municipale Termoenergetica SA. Niciuna dintre companii nu ne-a oferit informatiile, pana la momentul publicarii acestui material.Din informatiile, insa, consumul de energie termica al Capitalei este estimat grosier la circa 100 de milioane de lei lunar, in timpul iernii. Parte din bani vin de la populatie. Dar cea mai mare parte a sumei vine de la PMB, prin subventie.Intrebarea este: cat s-a platiti pana acum? Exista sume pe care Termoenergetica le are de plata catre ELCEN si a caror scadenta a expirat? Si daca da, se afla acele sume in perioada de gratie sau deja ele produc penalitati, care urmeaza sa fie achitate tot din banii bucurestenilor? Sau si mai rau, sa se adune, ingreunand situatia financiata a companiei nou-infiintate...Reamintim ca RADET a falimentat tocmai din cauza ca nu a primit la timp subventiile de la PMB si - pe fondul unui sistem dezavantajos de plata - a acumulat datorii si penalitati de peste 3 miliarde de lei catre ELCEN. Care la randul ei,ELCEN a acumulat datorii la ANAF, Romgaz si alti furnizori.O va lua oare si Termoenergetica SA pe urmele falimentarei RADET? Ramane sa aflam atunci cand instituiile vor oferi datele privind datoriile si perspectivele stingerii acestei datorii.