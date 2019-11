Un deputat PNL ii cere ministrului Dezvoltarii sa trimita corpul de control la Inspectoratul in Constructii Iasi

Ziare.

Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca mai multe petitii ale locatarilor din diverse cartiere ale Iasiului, care vizau modul in care sunt construite imobile pe spatiile verzi sau intre blocuri, au fost ignorate de ISC Iasi.Liberalul a dat ca exempluPotrivit deputatului Marius Bodea, reprezentantii ISC Iasi ar fi trebuit sa verifice legalitatea documentatiei urbanistice, insa au oferit "un raspuns care contrazice realitatea din teren"."Am facut aceasta sesizare la ministrul Dezvoltarii pentru a trimite corpul de control la ISC Iasi, pentru ca la petitia mea si a locatarilor direct afectati de proiectul imobiliar de pe Nicolina 76B, ISC Iasi a dat un raspuns care contravine flagrant cu realitatea din teren. Mai exact, ISC Iasi ignora faptul ca,(pompieri, salvare)", a afirmat deputatul PNL, Marius Bodea.El a precizat caTotodata, deputatul Marius Bodea considera ca primarul Mihai Chirica, dar si viceprimarul Gabriel Harabagiu ar trebui sa vina in fata oamenilor sa le explice de ce aproba constructia de blocuri, fara "sa existe vreo logica urbanistica".Locatari din diverse zone ale Iasiului au protestat in ultimul an, in cateva randuri, nemultumiti de faptul caIn ultima luna, astfel de proteste au avut loc inAproximativ 150 de persoane au protestat, in 20 octombrie in cartierul iesean Tatarasi, nemultumite ca in zona va fi ridicat un bloc cu sapte etaje. Un barbat care s-a declarat sustinator al proiectului i-a stropit cu apa pe participanti, fiind luat ulterior din multime de catre politisti si amendat pentru tulburarea linistii publice.Oamenii au reclamat ca spatiul verde va fi distrus, iar in plus zona va fi sufocata de masini, in conditiile in care nici in prezent nu exista locuri suficiente de parcare.