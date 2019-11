Un deputat USR vrea sa fie primar al Clujului: Candidez din dorinta de a aduce un suflu nou in administratia locala

Ziare.

Emanuel Ungureanu a declarat, vineri, ca va incerca sa aduca solutii concrete la marile probleme ale orasului, cum ar fi cele de trafic sau spitalele mizere."Mi-am depus candidatura in competitia interna din USR pentru functia de primar al municipiului Cluj-Napoca la alegerile locale din 2020, alaturi de inca un coleg din filiala.Eu am decis sa candidez din dorinta de a aduce un suflu nou in administratia locala si solutii concrete, care pot fi puse in aplicare imediat pentru marile probleme ale orasului, cum sunt traficul infernal, spitalele mizere, lipsa unor spatii de joaca adecvate pentru copii, construirea de noi crese, locuintele sociale, dar si stoparea haosului din urbanism", a spus Ungureanu.Deputatul Emanuel Ungureanu si celalalt membru al partidului, Daniel Burcut, si-au sustinut, vineri seara, candidaturile in fata colegilor din USR Cluj.Candidatul unic al Aliantei USR PLUS la Primaria Cluj-Napoca va fi stabilit pana in februarie 2020.Din 2012, primar al orasului Cluj-Napoca este fostul premier Emil Boc PNL ).