Un director intr-o institutie de stat spune ca romanii din diaspora trebuie asteptati cu socuri electrice si tunuri cu apa

Prescornitoiu a distribuit diverse mesaje postate de alte persoane pe diverse grupuri. Unul dintre mesajele distribuite este "10 august, cea mai mare sarbatoare europeana. Se goleste Europa de cersetori, hoti si curve ca se duc la protest in Romania".Cand i s-a atras atentia ca jigneste toti romanii, acesta a scris ca: "Vorbeam de hoti, cersetori si curve. Cei ce muncesc nu vin la mitinguri. Cine se simte lezat...", conform unor capturi de ecran surprinse de Realitatea de Vrancea Dupa ce a distribuit mesajul "Cum scad preturile multinationalelor cum da boala in animalele si pasarile taranului roman", un prieten de pe Facebook a scris "Si oare cine face posibil acest lucru. Nu cei de la guvernare?", iar Prescornitoiu a raspuns: "Aici ai dreptate. N-au investit in tunuri cu apa si pistoale cu socuri electrice. Asa ca sa-i poata astepta mai bine pe demonstrantii aceia care nu-si platesc impozitele aici, dar vin sa se trateze aproape gratis! Cand au plecat si-au asumat! Sa demonstreze acolo!".Iata alte mesaje distribuite de Prescornitoiu:- "Protest pentru sustinerea eroului diasporez. In fata politiei se striga de ore bune: Fara Muie nu plecam."- "Diaspora sa inteleaga ca mitingul din 10 este impotriva unui guvern iubit de adevaratii romani. Nu fii tradator. Nu sprijini mafia."