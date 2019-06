Un mistret s-a plimbat nestingherit prin Targu Jiu

Ziare.

Animalul se afla pe Calea Bucuresti, in zona dintre unitatile militare MApN si MAI, relateaza Jienii.ro Acest caz vine la cateva zile dupa ce doi oameni au ajuns la un pas de tragedie, pe Autostrada Soarelui, cand au lovit cu masina, in plin, un card de mistreti scapati, in mod inexplicabil, pe carosabil.Luni noaptea, in jurul orei 23:00, Zully Mustafa si Dragos Socaciu mergeau pe A2 dinspre Bucuresti spre Medgidia. La scurt timp dupa ce trecusera de podul de la Fetesti, cei doi spun ca au lovit in plin un card de mistreti aparuti parca de nicaieri, pe sosea.Impactul a fost atat de puternic incat a declansat airbagurile masinii. In plus, a deformat autoturismul cu totul, in partea frontala.Iata aici detalii - Cosmar pe Autostrada Soarelui: O familie a cerut ajutor, dupa ce a lovit porci intrati pe sosea. Raspunsul autoritatilor a fost naucitor