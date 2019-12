Un monument ciudat din Sectorul 2 starneste hohote de ras

Ziare.

com

Iata cateva dintre comentariile haioase postate pe grupul de Facebook Cetatean Sector 2: - "Este din borduri, mai aveau cateva si nu stiau ce sa mai faca cu ele".- "Aici este mana care va scoate banii din buzunar".- "Bine ca nu are un deget ridicat, la cum arata sect 2 cam asta mai trebuia".- "Doamne ce oameni carcotasi, nu intelegeti arta!? Este vorba de un complex periferic metamorfozat care in egocentrul pseudoindividualitatii sale reflecta perfect realitatea sectorului, lipsesc gunoaiele care inconjoara mana. Deci da, mana aceea ne reprezinta pe noi locuitorii acestui sector care cerem ajutor de la 'edil'!".- "Monument inchinat hotiei...".- "E o mana prinsa-n calorifer sa vada daca e cald".- "Asa vom arata noi sub maldar de gunoaie, ne vor identifica dupa mana, ca na doar platim taxa de gunoi".- "E mana bisericii care cerseste, are cruce in spate".- "Mana intinsa dupa spaga de la borduri".