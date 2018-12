Un mort a fost dus pe brate la cimitir, pentru ca drumul era inzapezit. Primarul neaga, desi clipul e viral (Video)

Ziare.

com

Imagini cu mai multi oameni care participa, duminica, la o inmormantare in localitatea Dragutesti, judetul Gorj, au fost postate pe Facebook. In filmare se aud satenii care spun ca omul dus la cimitir pe brate avea tractor, dar nu se poate circula. Din cauza ca drumul nu era deszapezit, mortul a fost dus pe brate."Am facut-o si pe-asta. Gorjule, mandria tarii! Mort carat pe brate de rude, aproape un kilometru, pana la cimitir, din cauza de deszapezire ... lipsa", este mesajul care insoteste filmarea de pe Internet."Mai mare rusinea, avea tractor, avea tot, bataie de joc!!!", spune un barbat pe inregistrare.Intrebat despre aceasta situatie, preotul din localitate a spus ca nu vrea sa ofere detalii si crede ca de vina sunt oamenii, nu primaria."A fost o chestie, dar nu vreau sa dau detalii, pentru ca pana la urma eu aici gasesc vinovati oamenii, nu neaparat primaria. Adica ne-am invatat asa sa vina primarul sa ne faca de toate. Acum o sa se topeasca zapada, apa nu o sa aiba pe unde sa treaca, o sa asteptam sa vina primarul sa vina sa ne faca santurile", a declarat, luni, preotul din Dragutesti, Vasile Draica.Consilierul local Gheorghe Butan sustine ca drumurile din localitate sunt toate acoperite de zapada."Este dezastru. Ieri dimineata (duminica - n.red.), la cimitir nu era nici urma de interventie, nu se intervenise cu absolut nimic. Cimitirul este la aproximativ 300 de metri de principala", a spus Butan.Primarul comunei Dragutesti, Ion Popescu, neaga ca incidentul s-ar fi petrecut la el in comuna."Nu s-a carat pe nicaieri asa ceva. Au fost inmormantari si si-au dus mortii oamenii cu masinile. A fost inmormantare la Carbesti, a fost la Urechesti. Unde Dumnezeu s-a intamplat asta? Eu nu am avut comuna inzapezita!", sustine edilul.