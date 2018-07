Un nou sediu pentru eliberarea pasapoartelor se deschide intr-un mall din Bucuresti

Ziare.

Dupa deschiderea acestui nou sediu, pentru regiunea Bucuresti-Ilfov vor fi eliberate pasapoarte doar in doua puncte: in ParkLake si in mall-ul Plaza Romania.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, noul sediu al Serviciului de eliberare a pasapoartelor din ParkLake se va deschide luni, 16 iulie, iar acolo se vor muta sediile din Soseaua Pipera si din Piata Amzei.Reprezentantii institutiei precizeaza ca cetatenii care au depus pana in prezent sau vor depune in urmatoarele zile cereri pentru eliberarea pasapoartelor la sediile vechi si le vor putea ridica din punctul de lucru din ParkLake saptamana viitoare.Dupa deschiderea noului spatiu, pentru regiunea Bucuresti-Ilfov vor fi primite solicitari si se vor elibera pasapoarte numai in doua puncte: in mall-ul ParkLake din Sectorul 3, unde vor functiona 14 ghisee de primiri cereri si trei ghisee de eliberari pasapoarte, si in Plaza Romania din Sectorul 6, in care functioneaza 20 de ghisee de primiri cereri si trei ghisee de eliberari pasapoarte."Demersurile pentru deschiderea punctului de lucru din ParkLake au fost facute de Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti in urma solicitarii ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, de a identifica solutii pentru imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatii de eliberare a pasapoartelor si pentru reducerea timpului de asteptare la ghisee", transmite MAI.Plata taxei pentru obtinerea pasaportului se poate face online, in sistem internet banking, prin virament catre conturile deschise de catre fiecare Institutie a Prefectului, de la orice banca unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament bancar, prin mandat postal la orice Oficiu Postal sau in numerar sau dupa caz prin intermediul POS-urilor la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului, la casieriile Institutiilor Prefectului si la casieriile unitatilor CEC BANK.Sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Bucuresti din Plaza Romania a fost deschis anul trecut dupa o serie de amanari, preluand activitatea a trei puncte de lucru din Capitala, respectiv cele situate in strada Ion Tuculescu, numarul 42B, Sector 3, strada Straduintei, numarul 1, Sector 4 si strada Virtutii, numarul 1-3, sector 6. Acestea si-au incetat activitatea odata cu deschiderea noului sediu.Aici, programul normal pentru depunerea documentelor si ridicarea pasapoartelor este intre orele 8.30 si 16.30 in zilele de luni, miercuri, joi si vineri, respectiv 8.30 - 18.30 pentru ziua de marti.Vara trecuta, la sediul pentru eliberarea pasapoartelor din Pipera s-au format cozi de sute de oameni , care veneau cu cateva ore bune inainte de inceperea programului pentru a fi siguri ca prind loc in fata si scapa de lunga asteptare pentru depunerea actelor. In timp ce la sediul din Pipera erau procesate peste 900 de cereri pe zi , la celelalte patru birouri nu erau procesate mai mult de 100 de solicitari.