Un oras din Romania ramane fara caldura iarna care vine, din cauza datoriilor

Ziare.

com

In cadrul unei intalniri care a avut loc in urma cu cateva zile la Petrosani, pe tema asigurarii energiei termice la iarna, administratorul judiciar al SC Termoficare SA Petrosani a comunicat faptul ca din punct de vedere juridic nu mai are posibilitatea de a continua furnizarea agentului termic, data fiind situatia economica in care se afla firma si faptul ca aceasta a solicitat intrarea in faliment si nu-si mai poate achita facturile curente si restante."O eventuala continuare a activitatii ar fi fost posibila prin triplarea pretului actual de distributie aprobat de catre revanzator (SC Termoficare SA - n.red.), crestere cu care administratorul judiciar nu este de acord tinand cont de limita de suportabilitate a beneficiarilor serviciului de termoficare", se arata intr-un comunicat al CEH.Alte posibilitati luate in discutie au fost majorarea subventiei actuale acordate de Primaria Petrosani, insa acest lucru este imposibil din lipsa de fonduri.De asemenea, termocentrala Paroseni, producatorul de energie termica nu poate reduce pretul agentului termic primar, deoarece tariful de 150,19 lei/Gcal este aprobat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) in baza costurilor de productie a energiei termice, fundamentate de catre termocentrala Paroseni.In urma deciziei de intrerupere a furnizarii agentului termic de catre Termoficare SA Petrosani catre consumatorii sai, vor fi afectate si institutiile publice si agentii economici din municipiul Vulcan.Pe de alta parte, CEH si termocentrala Paroseni isi reafirma capacitatea si disponibilitatea de a furniza energie termica catre toti consumatorii racordati in sistemul centralizat, dar subliniaza "necesitatea respectarii tuturor reglementarilor legale in vigoare si a conditiilor de eficienta", se concluzioneaza in documentul citat.