Imaginile dezastrului dintr-un parc al Capitalei, care a fost distrus in mod brutal, cu voie de la autoritati. Cine raspunde?

Ieri parc, azi maldar de pamant amestecat cu gunoaie. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Doar varfurile unora dintre copaci se mai vad de sub valul de pamant. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Cine a acoperit parcul cu pamant si moloz? Nimeni nu isi asuma raspunderea

Un capat de gard care se mai vede de sub mormanul de pamant si moloz care a fost asternut peste parc si indesat cu utilaje. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

S-a distrus parcul cu legea in mana? Institutiile evita sa dea un raspus clar

Locul din parc in care s-a depozitat pamantul amestecat cu moloz. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Alti arbori chinuiti de valul de pamant care a fost asternut peste coltul de parc. Foto: Ziare.com/Gabriel Kolbay

Cine ia pamantul din parc si cine plateste pentru daune?

De ce s-au intamplat toate astea, cine a castigat de pe urma lor si cine va plati pentru pagube? In jurul subiectului functioneaza o adevarata omerta a autoritatilor - atat primaria de sector, cat si institutiile insarcinate cu protectia mediului si a cetatenilor refuza sa spuna de ce s-a intamplat acest macel al spatiului verde si sa identifice vinovatii.Marian locuieste la curte, chiar peste strada de Parcul Pantelimon. Isi aminteste ca era acasa, acum vreo saptamana si ceva, cand a vazut cateva camioane cu pamant intrand in parc. La inceput, nu s-a alarmat. Apoi - cand a vazut ca acestea descarca, necontrolat, pamant, betone si gunoaie pe spatiul verde - s-a dus sa afle despre ce e vorba."Stiti cum era aici inainte sa vina astia cu pamantul? Era frumos! Erau stalpi de iluminat, ca si in restul parcului. Erau banci, copaci, alei... Veneau oamenii sa se relaxeze aici. Asa ca, atunci cand am vazut ca pun pamant peste, am venit sa intreb ce se intampla.Am vorbit cu muncitorii, care prima oara au spus ca se face asa, ca un fel de partie de schi pentru copii. Dupa care au zis ca va fi restaurant. Si cand am mai intrebat, peste vreo cateva zile, au spus ca se face parcare!", a explicat Marian pentruAtunci si-a dat omul seama ca muncitorii spun ce le trece prin minte si ca e posibil ca nimic sa nu fie adevarat. Asa ca a inceput sa dea telefoane si sa faca reclamatii., a mai spus Marian.In scurt timp, de caz au inceput sa se intereseze consilierul general al Capitalei Octavian Berceanu (USR) si consilierul local al Sectorului 3, Ana Galbenu. Ambii au venit in parc si au incercat sa opreasca dezastrul. Au alertat Politia si autoritatile de mediu, dar degeaba ... Distrugerea parcului a continuat.Vreme de aproape o saptamana, Octavian Berceanu a postat pe retelele de socializare materiale video cu modul in care era ingropat coltul de parc. La un moment dat, unul dintre muncitori a incercat chiar sa-l loveasca pe consilierul general al USR. Dar consilierul si-a vazut in continuare de treaba si a mediatizat cazul.Iar autoritatile au continuat sa ignore dezastrul si sa nu ridice un deget pentru a opri distrugerea parcului.Intre timp, peste coltul de parc - in care odata oamenii se puteau relaxa in voie - utilajele Primariei Sectorului 3 au asternut un strat de pamant amestecat cu moloz, de vreo 6-7 metri inaltime. Din copacii care cresteau in zona se mai vad acum doar varfurile. In rest, aproape nimic n-a supravietuit.Si daca ar fi fost vorba de un proiect in zona, despre care cetatenii ar fi trebuit sa fie informati, de ce n-a curatat Primaria Sectorului 3 zona de copaci, banci si stalpi de iluminat, inainte sa o acopere cu pamant si moloz? De ce nu exista, asa cum este legal, un panou cu o informare detaliata asupra lucrarilor care se desfasoara in zona? E greu de inteles.Din informatiile, pamantul si molozul au fost descarcate in parc de Algorithm Constructii S3 SRL, o societate care apartine Primariei Sectorului 3. Ca sa ne lamurim de ce a facut una ca asta, l-am contactat pe presedintele consiliului de administratie al Algorithm Constructii, Alexandru Cosocariu, care insa a refuzat sa dea detalii.ne-a spus Coscariu. Ulterior, acesta a revenit cu un SMS in care ne-a spus sa cerem informatiile direct de la Primaria Sectorului 3.Consilierul local Liviu Marlureanu ne-a spus, insa, ca a reusit sa afle mai multe despre acest caz. Iata despre ce este vorba.Directorul de la Administratia Strazilor S3 nu mi-a oferit inca detalii, sustinand ca este in concediu", a declarat pentruLiviu Malureanu.L-am contactat si noi pe reprezentantul conducerii Administratiei Strazilor S3 SRL. Acesta ne-a spus ca e in concediu, ca nu da detalii si ca putem cere informatii de la primaria de sector.l-a contactat pe primarul Robert Negoita pentru detalii. Edilul nu raspuns, insa, la telefon.In consecinta, am cerut in scris informatii de la Primaria Sectorului 3. Care nu a raspuns pana in acest moment. In cazul in care o va face, va vom informa.Primaria Sectorului 3 construieste deja - in coltul opus al Parcului Pantelimon - un aqua parc si mai multe obiective conexe. In context, ne-am intrebat daca nu cumva administratia locala are in plan sa construiasca ceva nou si in coltul de parc pe care tocmai l-a sufocat sub valul de pamant si moloz. Asta, chiar daca in zona nu exista niciun panou care sa indice vreo lucrare.Consilierul general Octavian Berceanu (USR) spune ca nici nu poate fi vorba despre asa ceva."Ca sa fie legala actiunea de depunere de material excavat, era nevoie de o autorizatie. Iar autorizatia nu exista. Pentru emiterea ei - dat fiind faptul ca vorbim despre o lucrare pe un teren din patrimoniul Bucurestiului - era nevoie de o hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 sau de o hotarare a Consiliului General. Iar astfel de hotarari nu s-au adoptat.Va intrebati daca nu cumva se va construi ceva, in aceasta zona? Raspunsul este ca nu se va construi nimic, pentru ca nu exista autorizatie pentru asa ceva.Depunerea acestor materiale in parc, pe spatiul public, a fost un act infractional", a explicat pentruOctavian Berceanu.Consilierul general USR a mai spus ca a sesizat deja Politia Romana, DIICOT, Parchetul si Garda de Mediu.In context, am incercat sa aflam si noi cum s-au interesat de caz cateva dintre aceste institutii.Purtatorul de cuvant al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectorul Dragos-Ciprian Romanescu, ne-a transmis ca oamenii legii de la sectia 23 din zona n-au primit nicio plangere. Au patrulat, insa, prin zona, ca sa se asigure ca totul e in regula. Restul - cum ar fi stabilirea legalitatii depunerii de pamant si aplicarea de eventuale sanctiuni - cade in sarcina autoritatilor de mediu.In consecinta, am contactat Garda Nationala de Mediu. Initial, o functionara a institutiei ne-a spus ca - daca ne preocupa problema - ar fi mai bine sa facem o sesizare.Apoi, un responsabil cu comunicarea ne-a sugerat sa cerem informatiile in scris. Si doar dupa multe insistente am aflat ca, de fapt, inspectorii Comisariatului Garzii de Mediu din Capitala ar fi deschis deja de doua zile o ancheta privind depozitarea de pamant si moloz in Parcul Pantelimon. Dar daca vrem sa stim mai multe, va trebui sa cerem date de la cei care fac ancheta.Desi am sunat de nenumarate ori, la Comisariatul Garzii de Mediu din Capitala n-a raspuns nimeni la telefon.In aceste conditii,a cerut in scris informatii despre motivele si efectele pe care le va avea distrugerea din Parcul Pantelimon. Ramane sa vedem ce si daca ne va raspunde si aceasta institutie, unde functionarii, platiti din bani publici, sunt pusi sa protejeze si sa apere interesele cetatenilor.Potrivit consilierului general Ovidiu Berceanu, pamantul ar trebui luat de acolo, parcul ar trebui reabilitat, iar cei care au facut lucrarea ar trebui sa plateasca."Legislatia prevede ca, inainte de toate, ar trebui estimate pagubele. Apoi, pamantul care a fost adus ilegal aici ar trebui ridicat si dus in alta parte. Iar asta inseamna ca SC Algoritm ar trebui sa isi ia pamantul de aici si apoi ar trebui amendata de Primaria Sectorului 3.Iar suprafata ar trebui readusa la starea inititala. Din pacate, toate acestea s-ar face tot cu cheltuiala din bani publici. Doar daca, prin dosar penal, pretul acestei aventuri nu ii va fi imputat, personal, primarului, care sa plateasca din buzunar", a mai spus Ovidiu Berceanu.Ramane sa vedem daca institutiile isi vor face treaba, iar coltul de parc isi va recapata frumusetea sau daca, dimpotriva, va ramane un maidan prafuit, asa cum este acum.