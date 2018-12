Un primar deszapezeste singur comuna: N-avem bani nici de salarii

Ziare.

Judetul se afla sub cod galben de vreme rea, iar sambata viscolul a facut prapad, relateaza ProTV.Primaria Dalnic are o lama pentru deszapezit, dar nu a avut banii necesari ca sa cumpere si un tractor, asa ca primarul Otto Bartok a decis sa foloseasca propriul lui utilaj pentru a da zapada la o parte."N-avem bani anul asta nici de salarii, avem facturi restante la electricitate si la telefoane. O sa ies la deszapezit, nu prea am alta solutie", a declarat primarul pentru Pro TV.Vremea rea a afecta in acest weekend cea mai mare parte din judetele din vestul si centrul tarii. Trenurile au avut intarzieri de sute de minute, zeci de localitati au ramas fara curent electric si multe masini au ramas blocate pe drumurile inzapezite.