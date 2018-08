Un primar din Maramures renunta la pensia speciala: Este "un mar otravit" al PSD

Ziare.

Lucian Morar a declarat ca face apel la colegii sai din asociatiile de primari din comune, orase si municipii sa ii urmeze exemplul."Cred ca noul Cod Administrativ este o dovada a faptului ca PSD face orice pentru a cumpara influenta primarilor, fiind cunoscut faptul ca, in special in mediul rural si mic urban, electoratul este usor de influentat de primari.Prin pensiile speciale se doreste decredibilizarea primarilor, care se bucura de incredere in randul romanilor, astfel incat acestia sa fie bagati in aceeasi oala cu parlamentarii.Daca in urma sesizarii CCR de catre presedintele Klaus Iohannis , Codul Administrativ va fi declarat constitutional, voi semna in fata unui notar o declaratie pe proprie raspundere prin care voi renunta la pensia speciala de care as beneficia ca primar si voi notifica Casa Nationala de Pensii.Consider aceasta pensie speciala pentru primari un mar otravit al PSD si fac apel la colegii din asociatiile de primari din comune, orase si municipii sa renunte si ei", a spus Morar.Acesta considera ca pensiile trebuie sa fie bazate doar pe contributii, incepand cu presedintele Romaniei, pana la parlamentari, cu mici exceptii, cum ar fi militarii care au participat la misiuni in teatrele de operatiuni."Noi, primarii, avand salarii decente, vom avea si contributii mai mari la pensii si vom beneficia de pensii mai mari. Prin aceste pensii speciale , de care beneficiaza tot mai multe categorii profesionale, se creaza o discrepanta cu restul societatii", a subliniat primarul din Ulmeni.