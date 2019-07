Un primar PNL distruge Sinaia cu ajutorul unui ministru PSD. Povestea parcarii de beton care oxigeneaza mai bine decat copacii

Proiectul

Se estimeaza ca numarul pasagerilor din autobuze va creste cu 327 pe an, iar cel al pietonilor cu 108 pe an. Toate acestea, sustine studiul in cauza, va duce la scaderea emisiilor de CO2 cu 155 de tone pe an.

Si asta pentru ca primarul orasului, liberalul Vlad Oprea, doreste sa construiasca acolo o parcare de 7 etaje. Ea ar urma sa fie pozitionata fata in fata cu doua monumente istorice de clasa A - Ansamblul Garii Sinaia si Hotelul Caraiman, iar pentru asta vor fi distrusi 2.000 de mp de copaci si vegetatie, precum si scarile si aleile vechi de peste un secol, care fac legatura intre statia CFR si curtea Castelului Peles.Ministerul Culturii a dat deja unda verde acestui proiect, iar joi, in sedinta Consiliului Local, ar urma sa fie dat votul pe PUZ, iar de aici va fi aproape imposibil sa fie cale de intors.Jurnalistii de la RISE Project au prezentat, la sfarsitul lunii iunie, o ancheta care arata dedesubturile acestui proiect.(4 milioane de euro bani europeni, iar 800.000 de la bugetul de stat).Primaria Sinaia prezinta proiectul drept unul de mediu, sustinandu-se ca, prin construirea parcarii de, betonand zona care acum este plina de vegetatie, vor fi reduse noxele si cetatenii si turistii vor respira un aer mai putin poluant.Rise Project a consultat studiul de impact, care isi bazeaza concluzia "verde" pe faptul ca turistii isi vor lasa masinile in parcare si vor merge fie cu autobuzul, fie pe jos prin oras. Insa cifrele prezentate sunt de tot rasul, daca nu ne-ar apuca plansul.Si, daca nu era suficient, va amintim ca in fata garii din Sinaia exista deja o parcare, cu peste 40 de locuri. Jurnalistii relateaza ca, de cate ori au mers in Sinaia in ultima perioada pentru documentare, dar si din consultarea imaginilor din arhiva Google Earth de-a lungul anilor, aceasta parcare sta mai mult goala.Rise Project a cautat si cine sunt firmele carora le-a fost incredintat proiectul si au descoperit doua entitati care, desi nimic nu le recomanda sa se ocupe de o asemenea constructie sensibila, au primit totul prin incredintare directa. Fara concurs de proiecte, de oferte financiare, nimic."Realizarea PUZ-ului a fost atribuita firmei- proprietatea lui Mircea-Radu Atanasiu (34 de ani) . SRL-ul are un singur angajat, Atanasiu insusi, si o pagina web fantomatica, pe care nu este publicat nimic despre propria activitate.Iar proiectul de arhitectura a fost atribuit, deci cu un portofoliu de lucrari inaccesibil publicului larg. Doua societati de arhitectura modeste, asadar, sunt chemate sa reinventeze un loc desenat, in urma cu o suta de ani, de cele mai mari nume ale arhitecturii romanesti", scriu jurnalistii.Cu toate acestea, proiectul a primit fara intrebari unda verde de la Ministerul Culturii, avizul fiind semnat de ministrul PSD Daniel Breaz in luna februarie a acestui an.Confruntat duminica seara de Nicusor Dan pe acest subiect, Breaz a dat o explicatie care socheaza prin lipsa de logica si de asumare a functiei.Prima reactie a lui Breaz a fost sa spuna ca "e un subiect de presa, nu s-a construit nimic acolo". Cand Nicusor Dan i-a spus ca inca are timp sa retraga avizul, ministrul a continuat defensiva."Aceste avize nu le decide ministrul. In subordinea si in cadrul Ministerului Culturii sunt niste comisii. Comisiile respective, dupa o sedinta in care analizeaza propunerile, dosarele, propun acordarea sau neacordarea unui aviz.Ati putea sa mergeti peste o comisie de 20 de persoane care voteaza in unanimitate, formata din cadre universitare, din cercetatori recunoscuti?", s-a aparat Breaz, prezent intr-o emisiune la B1 TV.Nicusor Dan i-a atras atentia ca ministrul are dreptul sa trimita inapoi in comisie documentul, sa ceara o noua analiza, sa-si prezinte argumentele si, in ultima instanta, legea spune ca el are ultimul cuvant si ii permite sa nu semneze avizul."Vreau sa vad o justificare clara, nu un articol de presa, sa fie o justificare clara, sa vina un grup de persoane. Daca de la Sinaia vine un anumit grup de persoane care justifica cu argumente, eu o sa intorc in comisie.", a mai spus ministrul PSD despre argumentele care l-ar face sa dea inapoi.Cand i s-a atras atentia ca existaimpotriva proiectului,Daca primesc oficial la minister un document, o sa trimit comisiei respective pentru a reanaliza dosarul respectiv. Dar asa, dupa un articol de presa...".Daca ministrul tot a invocat specialistii din comisii peste al caror cuvant nu poate trece, cei de la Rise Project au stat de vorba cu unul dintre ei.Arhitectul Constantin Enache, cadru didactic la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti, este membru al Comisiei Nationale de Monumente Istorice, sectia Urbanism, care functioneaza pe langa Ministerul Culturii."Trebuie sa avem intelepciunea de a trai impreuna cu monumentele si a nu le transforma in piedici in evolutia oraselor noastre. (...) Trebuie sa avem grija de cladirile noastre putin mai vechi, devenite repere pentru evolutia orasului, fara a sacrifica viitorul. (...) Trebuie sa gasim caile prin care noul si vechiul sa vietuiasca impreuna", au fost argumentele profesionale prin care Enache si-a explicat sustinerea pentru proiect.Arhitectul este autorul celebrului PUZ Buzesti-Berzei, care a largit Soseaua Buzesti cu pretul daramarii a 98 de imobile, inclusiv a Halei Matache.Si primarul Vlad Oprea a venit cu explicatii pentru proiect. El spune ca sinaienii l-au votat, deci i-au votat si viziunea. Mai mult, el avertizeaza si ca nu este singura parcare pe care vrea sa o faca."Este un proiect necesar, aflat in inderdependenta cu alte proiecte. Si atentie, nu este singura parcare pe care o planuim pentru zona aflata in vecinatatea DN1", a scris pe Facebook Vlad Oprea Ba el chiar spune ca, dupa ce va defrisa zona, turistii vor putea sa admire din unghiuri care acum le sunt blocate de copaci Gara Sinaia si Hotelul Caraiman."Foarte important de precizat: este un proiect care va pune in valoare cladirile din jur. Hotelul Caraiman, primul hotel al orasului, va castiga pe latura estica o espalanda pietonala, o prelungire la nivel a Parcului Dimitrie Ghica, iar oamenii vor putea sa admire aceasta cladire de patrimoniu din unghiuri inaccesibile azi. La fel si Gara, surghiunita de centura orasului - DN1 - factorul poluant numarul unu zonei.Terasa care va rezulta din proiect va putea reprezenta un bun punct de belvedere asupra celor trei Gari, care nu pot fi admirate de nicaieri in acest moment, dinspre oras", mai spune Oprea."Pentru oameni facem toate acestea si cei de buna credinta sunt mandri de proiectele noastre. Foarte putini vor fi cei care vor incerca sa ne abata de la calea corecta, dar vom continua, chiar si in cazul lor, sa le prezentam avantajele incontestabile si usor de dovedit, ale proiectelor noastre pentru Sinaia!", le transmite in final primarul opozantilor sai.Senatorul USR Vlad Alexandrescu a transmis, luni seara, un mesaj catre ministrul Breaz, cerandu-i sa retraga avizul pana joi, "altfel Sinaia va fi mutilata pentru totdeauna!"."Din pacate, Daniel Breaz, ministrul Culturii, a semnat deja un aviz pozitiv pentru constructie. Comisia Nationala a Monumentelor Istorice a fost si ea complice facand posibil acest aviz. Ma asteptam, avand in vedere ca toti membrii ei sunt numiti de catre PSD.Ultimul pas in acest plan de mutilare a localitatii este votarea unui PUZ pentru aprobarea acestei parcari. Din ce am aflat pana acum, inteleg ca asta se va intampla joi, la urmatarea sedinta de Consiliu Local al orasului Sinaia. Daca trece de votul din consiliu, nu mai putem face nimic.Sinaia este strans legata de inceputul monarhiei romanesti, constructia ei fiind legata de constructia castelului Peles. Inceputurile ei sunt imediat dupa inceputul statului roman modern, iar zona urbanistica respectiva a ramas neschimbata de peste 100 de ani. Nici macar regimul comunist nu s-a atins de el si vrea acum un primar liberal sa o faca", a scris pe Facebook Vlad Alexandrescu El ii cere lui Breaz sa apere patrimoniul, nu sa il distruga."Ii cer ministrului Daniel Breaz sa inteleaga ca este ministrul Culturii, nu al Transporturilor sau intereselor imobiliare. Ca el are datoria de a apara patrimoniul istoric al tarii, nu sa se preocupe de parcari supraetajate. Sa inteleaga ca acest proiect va mutila o localitate istorica fara sa existe cale de intoarcere.Domnule Breaz, nu intrati in istorie ca demolatorul Culturii. Semnati retragerea avizului, nu lasati un primar vremelnic sa ne distruga istoria! Mai aveti timp pana joi", conchide Vlad Alexandrescu.