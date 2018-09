Un primar PSD i-a facut nunta fiicei in curtea scolii si a daramat gardul ca sa monteze un cort urias. Prefectul spune ca totul a fost legal

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului Scolar si ai Prefecturii Vaslui au deschis anchete, dar spun ca totul este legal.Primarul comunei Pogana, Maricel Gafu, a organizat, in 1 septembrie, nunta fiicei sale, in localitatea Tomesti, iar pentru ca nu a avut loc sa puna cortul in curtea scolii, edilul a dat jos gardul unitatii de invatamant. din cauza faptului ca multe persoane s-au aratat deranjate de gestul sau, Gafu se plange ca nici "nu i-a tihnit nunta fiicei"."Din cate stiu, exista o hotarare de Consiliul Local, in care e scris negru pe alb ca scoala poate fi inchiriata pentru evenimente cultural-artistice, nunti, botezuri... In loc sa imi tihneasca nunta fiicei mele, am raspuns la telefoane.. Dar... asta e! Ne asumam functiile!", a declarat, miercuri, primarul Maricel Gafu.Seful Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, Gabriela Placinta, a declarat ca a fost demarata o ancheta in acest caz."Am demarat o ancheta, dar, din cauza ca suntem foarte ocupati cu inceperea anului scolar si evaluarea profesorilor, ea urmeaza sa fie efectuata. Din cate stiu, in legislatie nu scrie ca nu este voie sa se organizeze nunti in scoli, dar, daca nu scrie in legislatie, nu inseamna ca trebuie sa si facem. Vom analiza ce s-a intamplat acolo", a spus Placinta.La randul sau, prefectul de Vaslui, Eduard Popica, a spus ca nu a fost incalcata legea, iar gardul a fost pus la loc dupa nunta."Am efectuat o ancheta si am constatat ca hotararea de Consiliu Local este legala, iar Primaria si Consiliul Local guverneaza sub imperiul autonomiei locale, potrivit legislatiei. Din punct de vedere legal, primarul din Pogana este acoperit. Totul a fost legal. Din punct de vedere moral, eu dezaprob gestul primarului", a afirmat prefectul.Acesta a adaugat ca gardul scolii nu a fost daramat de nuntasi, ci doar inlaturat si pus la loc dupa eveniment.