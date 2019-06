Un primar PSD s-a facut erou: Si-a scris numele pe monumentul din comuna

Foto: Liber in Teleorman

El si-a trecut numele pe Monumentul Eroilor din localitate, adica unde sunt mentionati soldatii cazuti la datorie in lupta pentru tara lor, arata Liber in Teleorman Totul a fost descoperit, joi, cand oamenii au venit la Monumentul Eroilor. De Ziua Eroilor sunt comemorati cei care au murit in timp ce serveau in fortele armate. In Romania prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta sa fie sarbatorita in fiecare an cu prilejul zilei Inaltarii Domnului.Si in Bacau a existat un astfel de primar. In 2015, Constantin Traistaru, care era primarul comunei Magura din judetul Bacau, si-a inscriptionat numele pe Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial. Monumentul fusese distrus intr-un accident rutier inainte cu cativa ani si a fost reparat in mandatul lui Traistaru. "Eu l-am facut si eu am contribuit la acest proiect. Cetatenii sunt invidiosi! I-am scris acolo si pe consilierii locali! Scrieti ce vreti, nu ma intereseaza", spunea la vremea aceea edilul.