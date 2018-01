Un rau dintr-o zona turistica a Romaniei e ingropat in gunoaie. De vina sunt chiar localnicii

Ziare.

com

Primarul din orasul-statiune Singeorz-Bai, Traian Ogagau, vorbeste despre "un fenomen scapat de sub control".Potrivit lui Ogagau, faptul ca oamenii continua sa arunce deseurile pe malurile raului, desi platesc anual o taxa de salubritate, este un lucru care afecteaza grav potentialul turistic al zonei."Noi ne muncim aici si avem discutii si cu primarii din amonte, sa dezvoltam turismul pe diverse asociatii, pe te miri ce proiecte avem de pus in practica pe termen mediu si lung, insa aceasta problema, daca nu se iau masuri, nu se va rezolva nici intr-o suta de ani. Este absurd si fac un apel catre cetateni sa inteleaga, ei platesc oricum taxa de salubritate.Nu inteleg de ce, Dumnezeule, arunca pe malul apei, pentru ca nu arunca in apa, ci pe malul apei, si cand vin apele mari uitati-va ce este acolo. Aduceti dumneavoastra turisti, nu mai zicem straini, si romanii sunt pretentiosi acum, cei din mediul urban. Cand vii de la Ilva Mica si vezi Valea Somesului si vii in statiunea Singeorz-Bai si vezi in ce hal pot sa arate lucrurile pe acolo, ce concluzie tragi?", a declarat Ogagau, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa.Primarul din Singeorz-Bai spune ca se cheltuiesc anual bani pentru curatarea malurilor Somesului Mare, insa considera ca situatia este "scapata de sub control"."An de an, ni se pune noua, primarilor, in carca lucrul acesta, cheltuim bani din bugetul local, tot din banii celor care arunca, unii dintre ei, si facem curatenie. Cat tine? Pana la primele ploi, cand se umfla raul Somes.Nu putem da vina nici pe Apele Romane, nici pe Garda de Mediu, pe nimeni absolut, pentru ca este un fenomen scapat de sub control", este de parere Traian Ogagau.Edilul orasului-statiune a facut un apel la constiinta cetatenilor din localitatile situate de-a lungul raului Somesul Mare, sa nu mai depoziteze deseurile pe maluri, deoarece acestea nu doar ca ii indeparteaza pe turisti, dar ar putea crea probleme si in cazul unor inundatii.