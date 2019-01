Un zvon alarmist circula pe Internet: E periculoasa pentru sanatate apa de la robinet din Bucuresti? Iata ce spune Apa Nova

Ziare.

Mesajul care a pus pe jar o multime de bucuresteti suna astfel:"Apa Nova a informat ca, in urma unui incident (nu a mentionat de ce tip, chimic sau biologic), au fost nevoiti sa foloseasca cea mai mare cantitate de clor permisa de lege si m-a sfatuit SA NU DAM COPIILOR APA DE LA ROBINET si sa nu gatim cu ea in urmatoarele 48 de ore! Avertizarea este valabila pentru tot Bucurestiul, asa ca puteti sa ii informati si pe cei apropiati si pe cei mai putin apropiati".De buna credinta, ingrijorati cu privire la siguranta celorlalti, oamenii au inceput sa distribuie mesajul si sa il amplifice, sporind sentimentul de panica.Ca sa aflam daca intr-adevar asa stau lucrurile, am sunat la call center-ul societatii Apa Nova, care furnizeaza apa potabila in Capitala. Operatoarea ne-a spus ca, intr-adevar, cantitatea de clor din apa a fost mai mare decat de obicei, miercuri dimineata, dar ca nu s-au depasit limitele admise., ne-a explicat reprezentanta Apa Nova.Pana cand problema se va rezolva, aceasta ne-a sfatuit sa lasam apa de la robinet, pret de cateva minute, intr-un recipient, inainte sa o bem. Motivul: asa se va risipi mirosul de clor.