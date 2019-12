Una dintre companiile de termoficare ale PMB a cumparat masini de 80.000 de euro, cu volan si scaune incalzite, pilot automat si Apple Play Car

Ciucu: N-au nevoie de astfel de masini. Sunt pentru directorime!

Inca de joia trecuta, cand zeci de membri PNL au protestat in fata sediului Primariei Generale, inarmati cu ligheane si pancarte cu lozinci anti Gabriela Firea, consilierul general Ciprian Ciucu (PNL) a spus ca ca veni cu informatii despre masinile de lux pe care si le cumpara companiile municipale de termoficare. Astfel de cheltuieli, sustinea inca de atunci Ciprian Ciucu, sunt nejustificate, de vreme ce banii dati pe masini puteau fi investiti in reabilitarea retelei, care pocneste tot mai des si lasa mii de oameni in frig In dimineata zilei de 3 decembrie, Ciprian Ciucu a facut publice informatiile promise. Mai exact, a postat o imagine cu 3 masini de tip Sport Utility Vehicle (SUV) marca Hyundai, model Tucson care au fost de curand cumparate de Compania Municipala Energetica SA tocmai pentru a fi transferate CM Termoenergetica SA.Masinile au numere rosii - adica sunt noi - si sunt inmatriculate in Valcea, semn ca au fost cumparate de la un dealer auto din respectivul judet.Potrivit informatiilor publice din Sicap, CM Energetica a cumparat cele 3 SUV-uri de la societatea Brodmi S.R.L - singura care a participat la procedura - cu suma de 380.000 de lei (aproape). Cu alte cuvinte, fiecare masina a costat aproape 27.000 de euro. Potrivit caietului de sarcini , CM Energetica SA a stabilit din start ca vrea sa cumpere SUV-uri cu tractiune integrala si minim 170 de cai putere. De asemenea, se prevede in caietul de sarcini ca masinile trebuie sa aiba jante de aliaj - mai scumpe decat cele din otel (n.red.) - mufa USB pentru scaunele din spate, camera video spate cu predictia traiectoriei, pilot automat cu posibilitatea ajustarii limitei de viteza, scaune fata si spate incalzite, volan imbracat in piele si incalzit si aplicatii de tip Apple Car Play.La ce ii trebuie companiei astfel de masini, e greu de spus. Mai ales ca santierele pe care intervin salariatii sunt in oras, nu pe dealuri sau prin munti!Consilierul general Ciprian Ciucu a precizat pentruca o comapnie municipala ca Energetica SA nu are la ce folosi SUV-uri."Nu vad nicio justificare pentru care o companie municipala sa aiba trei asemenea SUV-uri. De regula, asemenea masini se cumpara pentru directorime.Pana si primarul general al Capitalei merge cu Duster-ul. Dar companiile municipale de asta au si fost infiintate: ca sa nu mai raspunda in fata Consiliului General, ci doar in fata propriului Consiliu de Administratie si astfel sa isi cheltuiasca banii cum vor.Energetica SA a fost infiintata inca din 2017. Si, in loc sa isi indeplineasca misiunea, au cheltuit banii pe astfel de lucruri", a precizat Ciprian Ciucu pentruDirectorul general al Termoenergetica SA, Alexandru Burghiu, a declarat pentruca societatea pe care o conduce nu are nicio legatura cu masinile respective."Nu sunt masinile companiei Termoenergetica SA si nici nu ne vor fi transferate. Nici nu ne dorim asa ceva, pentru ca interesul nostru este sa investim in retea si in domeniul de activitate, nu in astfel de bunuri. Nici la RADET n-am avut masini scumpe si nici nu am avut nevoie de asa ceva", a declarat Alexandru Burghiu pentruIntr-un comunicat remis redactieide CM Termoenergetica SA se arata ca "singurele achizitii facute de Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti de la infiintare pana in prezent sunt cele impuse de necesitatea preluarii activitatii si a angajatilor fostei regii autonome (RADET Bucuresti), respectiv achizitii de abonamente software pentru contabilitate, tipizate, stampile etc.".a solicitat in scris companiei Energetica SA informatii cu privire la motivul pentru care a cumparat aceste masini, la motorizarea si echiparea lor, dar si la modul in care urmeaza sa le foloseasca.Pe masura ce Energetica SA ne va furniza informatiile solicitate, vom reveni cu amanunte.