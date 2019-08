USR continua sa se opuna demolarii turnului de parasutism de la Lia Manoliu: Care este miza

Ziare.

Turnul de parasutim a fost construit in anul 1950. Are 86 de metri inaltime (cam cat Palatul Parlamentului) si a fost folosit multa vreme de parasutisti, pentru antrenamente. De ani buni, insa, acest turn - aflat in administrarea Ministerului Transporturilor - nu mai are nicio intrebuintare.Administratia Firea vrea sa demoleze acest turn din cauza ca el se afla pe terenul din starda Basarabiei nr. 37-39, unde ar urma sa se construiasca o sala polivalenta uriasa, cu 20.000 de locuri, al carei cost a fost estimat la 138 de milioane de euro.In consecinta, Gabriela Firea a pus, de mai multe ori, pe ordinea de zi un proiect prin care le propune consilierilor sa aprobe ca PMB sa ceara - in vederea demolarii - acest turn de la Ministerul Transporturilor.Administratia Firea promite ca, in compensatie, in urmatorii 3 ani, va construi, in Capitala, un alt turn pentru parasutisti (care, de altfel, nu mai folosesc nici constructia existanta!).Problema administratiei locale este ca are nevoie ca macar doua treimi dintre cei 55 de consilieri generali sa voteze pentru preluarea si demolarea turnului. In caz contrar, nimeni nu se poate atinge de respectiva constructie si nici sala polivalenta nu se va putea ridica acolo!Si cel putin pana acum, Gabriela Firea n-a reusit sa stranga voturile necesare. Spre exemplu, consilierii USR au votat impotriva de fiecare data. Si tot vot negativ vor da consilierii USR si la sedinta de marti, 27 august, a declarat pentru Ziare.com presedintele filialei bucurestene a partidului, Roxana Wring (care este si consilier general)., a declarat Roxana Wring.Consilierul general a explicat anterior, intr-o ampla postare pe o retea de socializare, ca scopul acestui vot nu este, in sine, salvarea turnului, ci a parcului in care este acesta situat., a scris Roxana Wring.Administratia Firea are, insa, posibilitatea sa preia si sa demoleze turnul si fara acordul consilierilor USR. Asta, in cazul in care va reusi sa obtina suficiente voturi din partea consilierilor PSD, ALDE, PMP si a catorva din PNL.Cum urmeaza sa se construiasca uriasa sala polivalenta, in cazul in care turnul pentru parasutisti va fi, pana la umra, demolat? Nu prea stim, din cauza ca PMB a refuzat sa dea detalii.Mai exact, la solicitarea, PMB a oferit cateva informatii cu privire la sala pe care ar urma sa o construiasca Trustul de Cladiri Metropolitane, dar a transmis ca documentatia tehnica nu poate fi consultata nici de jurnalisti, nici de bucuresteni, in general. Asta, desi a fost intocmita din bani publici si va fi folosita de o societate detinuta tot de PMB., a transmis PMB, intr-un raspuns formulat la solicitareaRamane sa vedem daca, pana la urma, PMB va reusi sa demoleze turnul si sa se apuce de constructia salii in preajma Arenei Nationale sau va trebui sa caute un alt loc din oras in care sa o ridice. Si cand vom afla pe ce se vor duce sutele de milioane de euro din banii bucurestenilor.