USR propune eliminarea stampilei din administratia publica

Initiativa legislativa propune modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative.De asemenea, initiativa senatorului USR urmeaza obiectivele cuprinse in Strategia Nationala privind Agenda Digitala adoptata de Romania in februarie 2015, ce presupune cresterea eficientei si reducerea costurilor din sectorul public prin modernizarea actului administrativ, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com."Relatia cu statul este ingreunata de birocratie. Este timpul sa adaptam administratia publica din Romania la realitatile anului 2018, cand digitalizarea reprezinta o prioritate. Depun acest proiect de Ziua Europei pentru ca romanii au dreptul la un act administrativ suplu, eficient, european, care sa fie cu adevarat un serviciu public", sustine senatorul USR Cristian Ghica, initiatorul proiectului.Media UE a cetatenilor care interactioneaza online cu autoritatile publice in 2014 era de 42% iar a cetatenilor care transmit formulare completate autoritatilor publice pe cale electronica, 21%. Comparativ, in aceeasi perioada in Romania cifrele erau de patru, respectiv sapte ori mai mici: cetatenii care utilizau servicii de eGuvernare era de 10% iar cei care returnau formulare completate erau in procent de doar 3%, se arata in expunerea de motive a proiectului.In prezent, stampila nu mai reprezinta un garant al veridicitatii actelor data fiind multiplicarea mijloacelor prin care aceasta poate fi procurata, astfel ea trebuie sa fie inlocuita cu alte metode de identificare precum semnatura electronica, mai precizeaza comunicatul.In 2013, la propunerea Comisiei Europene a fost eliminata apostila pentru recunoasterea autenticitatii documentelor oficiale de tipul certificatelor de nastere, casatorie, parteneriat civil, deoarece genera costuri si obstacole in activitatea cetatenilor si nu reprezenta un mijloc eficace de garantare a veridicitatii acestor documente. Aceleasi concluzii se aplica si in cazul stampilei, care nu mai exista de mult timp in administratia altor tari din Europa (ex. Marea Britanie).Citeste si: Primul functionar public virtual din Romania se numeste Antonia - iata ce va face si unde I.O.