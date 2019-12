USR vrea sa ne scape de rable. In ce conditii s-ar putea ridica masinile abandonate de proprietari prin oras

Ziare.

Astfel, perioada in care masinile pot sta pe domeniul public se reduce de la un an la sase luni si vor putea fi ridicate si masinile inmatriculate in strainatate. Doar in Bucuresti sunt peste 3.000 de masini abandonate pe domeniul public, sustine initiatorul proiectului.Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de USR, proiectul depus de senatorul Nicu Falcoi propune scurtarea perioadei in care vehiculele pot ramane neutilizate in parcarile publice de la 1 an la 6 luni.In plus, definitia termenului "vehicule fara stapan" va fi modificata pentru a include si acele vehicule inmatriculate in strainatate, care nu puteau fi ridicate, din simplul motiv ca nu au numere de inmatriculate romanesti.Conform initiativei senatorului Nicu Falcoi, un vehicul va fi considerat abandonat daca a fost lasat pe drumuri/parcari publice mai mult de 6 luni fara ITP si asigurare RCA in vigoare, iar proprietarul nu a platit impozitul aferent.Initiativa prevede obligatia autoritatilor sa inmaneze sau, in cazuri exceptionale, sa afiseze la adresa de domiciliu a proprietarului somatia de plata, in timp ce proprietarul are la dispozitie 5 zile de la primirea somatiei pentru a depune dovada achitarii taxelor auto, amenzile si dovada efectuarii ITP-ului de catre proprietar/detinator legal."Nu mai putem sta cu mii si mii de masini abandonate pe drumurile publice. Dincolo de aspectele de ordin estetic, vehiculele abandonate cresc riscul accidentelor rutiere si sunt adevarate focare de infectie", spune senatorul Nicu Falcoi.Potrivit acestuia, doar in Bucuresti se afla aproximativ 3.000 de masini abandonate identificate, dar inca neridicate de autoritati. Si in Brasov, conform autoritatilor locale, exista aproximativ 300 de autovehicule abandonate inca neridicate, iar in Galati, doar anul acesta, printr-un acord facut intre Politia Locala si Primarie au inceput sa se ridice vehiculele abandonate pe domeniul public al statului."Totusi, dat fiind numarul mare de etape pe care autoritatile sunt obligate sa le parcurga, se ajunge ca ridicarea unui singur vehicul sa dureze pana la 4 luni", a mai transmis USR.