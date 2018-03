4 ani de "batalii". Cum a reusit un grup de bucuresteni sa obtina demolarea unui bloc de zece etaje construit ilegal

O victorie a normalitatii, in ciuda presiunilor

"O hotarare definitiva, o victorie rara a normalitatii! Multumim celor putini, dar cu spirit civic cat pentru un cartier intreg, care au demonstrat ca 'imposibil' este doar o scuza prea des folosita. Multumim celor (si mai) putini care si-au facut datoria, respectand legea si interesul cetatenilor (angajati ai ISC, judecatori). Dar mai ales multumim oamenilor extraordinari de la CeRe.Nu avem doar multumiri si povestea nu este incheiata.. Actuala primarie si (atat de inactiva) politie locala ar trebui sa arate interes pentru acest spatiu devenit mizerabil si periculos.Noi toti trebuie sa ne unim si sa facem tot ce ne sta in putere ca aceasta cladire ilegala sa fie cat mai curand demolata, iar in locul ei sa vedem un spatiu verde, curat si frumos. Ar trebui sa nu mai fim atat de putini noi, cei care luptam pentru normalitate. Pentru ca toti vrem sa traim intr-un loc civilizat si placut, nu?", au postat vineri seara pe Facebook cei de la grupul civic "Lupta pentru strada ta".Procesul a inceput in 2015 si s-a incheiat definitiv saptamana aceasta la Curtea de Apel Bucuresti, care a decis anularea autorizatiei de construire si desfiintarea constructiei ridicate in baza ei, pe cheltuiala proprietarilor, solutia fiind definitiva, informeaza Centrul de Resurse pentru Participare Publica (CeRe) Ilegalitatile au inceput odata cu achizitionarea drepturilor litigioase de catre Gheorghe Stelian pentru un teren extravilan agricol in Ilfov. Ulterior, terenul a fost inlocuit cu parcele intre blocuri, in sectorul 2 al Capitalei, propunerea fiind facuta de primarul de la acea vreme, Neculai Ontanu. O parcare si parcul de joaca din zona au fost daramate, in ciuda nemultumirilor exprimate de cetateni, si a inceput ridicarea constructiei, fiind inregistrate o serie de nereguli si ilegalitati. In plus, CeRe a descoperit ca parcela pe care se ridica imobilul era inclusa in cadastrul verde.In 2014, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) a constatat ilegalitatile, iar in 2015 Prefectura s-a adresat instantei.Intre timp, cetatenii din zona au fost supusi la diverse presiuni care "au vizat atatin noua constructie"."Intimidarea a operat prin amenintari cu pierderea locuintelor ca urmare a platii de cheltuieli de judecata si despagubiri in sume exorbitante, prin amenintari la viata personala si profesionala a petentilor, prin denigrarea sustinatorilor petentilor, CeRe si avocat, urmare atragerii lor in investigatiile unei infractiuni inexistente. In urma acestor presiuni, 3 dintre intervenientii in proces s-au retras", arata CeRe.Cu toate acestea, in octombrie 2016, Tribunalul Bucuresti da o prima decizie in favoarea cetatenilor, anuland certificatul de urbanism si obligand proprietarii cladirii "la desfiintarea pe proprie cheltuiala a constructiilor edificate in baza actelor administrative anulate". Ulterior, Curtea de Apel Bucuresti a respins recursul, sentinta ramanand astfel definitiva.