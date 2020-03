Vinieta Oxigen e istorie! Consilierii generali au votat abrogarea ei. Cine a platit-o isi va primi banii inapoi

Ziare.

com

Gabriela Firea a initiat inca din octombrie 2019 proiectul Vinietei Oxigen. Acesta presupunea ca toti cei aflati la volanul unei masini cu norma de poluare inferioara celor Euro 5 si Euro 6 urmau sa plateasca o taxa pentru a putea circula prin Capitala. In plus, in cursul zilei, nici macar platind taxa, soferii de masini non-Euro, Euro 1 si Euro 2 nu mai aveau voie in centrul orasului, intr-o zona numita ZACA (Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului).Ulterior, Firea a decis ca soferii de masini Euro 4 sa plateasca taxa abia de la inceputul anului 2021. In schimb, tuturor celorlalti li se cerea sa plateasca Vinieta Oxigen de la 1 ianuarie 2020. Iar de la 1 martie 2020, urma sa se aplice si amenzi.Mai multe surse din Opozitie au spus inca de la inceput ca aceasta taxa este, de fapt, doar o miscare de imagine pentru Gabriela Firea. Si ca aceasta nu va indrazi sa le puna taxe noi bucurestenilor, in an electoral. Mai ales ca Firea isi mai doreste un mandat de primar general.S-au organizat si proteste si s-au depus plangeri prealabile impotriva taxei.Brusc, Firea s-a declarat surprinsa de aceasta atitutine a populatiei si a zis ca ar putea renunta la taxa. Apoi, dupa un sondaj facut pe Facebook, a si anuntat ca renunta la taxa Dar abia astazi Consiliul General a validat, prin vot, renuntarea la respectivul proiect.Potrivit proiectului de hotarare - postat inca de duminica pe Facebook de consilierul general USR Alexandru Gadiuta - cei care au platit vinieta urmeaza sa isi primeasca banii inapoi.