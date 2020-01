Vinieta Oxigen e obligatorie de la inceputul anului, dar amenzile se dau din martie. Iata cat costa si de unde se poate cumpara

Cum se cumpara vinieta, cat costa si cine e obligat sa o achite

Vor plati bucurestenii taxa sau vor cere desfiintarea ei, in instanta?

Dar sa ne amintim putin cum s-a ajuns la ideea "vinietei Oxigen" si care a fost parcursul sau pana la implementare.Administratia Firea a anuntat inca din vara anului 2019 ca vrea sa introduca o taxa pe care sa o plateasca proprietarii masinilor foarte poluante care circula prin Bucuresti. Scopul taxei - au sustinut continuu cei din administratia locala - nu ar fi acela de a colecta bani la bugetul local, ci de a decongestiona traficul.Mai exact, administratia Capitalei a considerat ca, dupa introducerea vinietei, bucurestenii ar putea sa considere ca este mai avantajos sa lase masina acasa si sa circule, in schimb, cu autobuzul, cu troleibuzul sau cu tramvaiul.Din pacate, sansele ca oamenii sa prefere transportul in comun, in 2020, sunt mici, din cauze pe carevi le-a relatat deja pe larg. In principal, din cauza ca mijloacele noi si moderne de transport promise de Gabriela Firea se lasa asteptate , iar autobuzele, troleibuzele si tramvaiele de pe trasee sunt neincapatoare si murdare.Dar in ciuda faptului ca n-a reformat suficient transportul in comun, Gabriela Firea a continuat sa sustina nevoia platii unei viniete pentru masinile vechi si poluante care circula prin Capitala. Un proiect in acest sens a fost adoptat de Consiliul General inca de pe 24 octombrie, cu voturile PSD, PMP si ALDE S-a stabilit o Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) - un soi de zona ce protejeaza centrul orasului - in care, de luni pana vineri in intervalul 07:00 - 22:00, soferii nu vor mai avea voie sa circule cu masini cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 si Euro 2. In plus, cei cu masini Euro 3 si Euro 4 urmau sa plateasca o taxa pentru a circula prin respectiva zona.La acel moment, Firea a spus ca amana cu un an obligatia proprietarilor de masini Euro 4 (produse incepand cu anul 2005 - n.red.) de a plati vinieta. Ba, ulterior a promis ca va discuta cu toti bucurestenii care au masini foarte poluante (non-euro, Euro 1 si Euro 2) pentru a-i ajuta pe acestia sa isi cumpere altele, noi si mai prietenoase cu mediul.Una peste alta, Primaria Capitalei a transmis ca - desi obligatia soferilor de a lasa acasa masinile foarte vechi sau de a plati vinieta pentru ele intra in vigoare la 1 ianuarie 2020 - PMB nu va da amenzi pentru incalcarea regulilor decat de la 1 martie 2020 . Asa, cat sa se obisnuiasca si bucurestenii cu noul sistem de taxare.In prima parte a zilei de luni, 6 decembrie, Primaria Capitalei le-a aratat soferilor, prin intermediul unui mesaj pe retelele de socializare, cum isi pot cumpara vinieta Oxigen.Mai exact, soferii care stiu ca trebuie sa cumpere vinieta - adica toti cei care au masini cu norma de poluare anterioara celei Euro 4 - o pot face momentan doar online, pe siteul roviniete.ro sau accesand categoria Vinieta Oxigen de pe siteul Administratiei Strazilor Trebuie sa plateasca, in functie de norma de poluare a masinii, pentru a circula prin zona proteja din Centrul Capitalei, soferii aflati la volanul unor masini cu norma de poluare:- 15 lei/ zi, 300 lei/luna, 1.100 lei/6 luni sau 1.900 lei/an;- 15/zi, 250 lei/luna 1000 lei/6 luni sau 1.700 lei/an;- 15 lei/zi, 200 lei/luna, 900 lei/luna sau 1.500 lei/an;- 5 lei/zi, 100 lei/luna 450 lei/luna sau 700 lei/an;Si soferii care conduc masini cu norma de poluarevor fi obligati sa plateasca 5 lei/zi, 80 lei/luna, 350 lei/6 luni sau 500 lei/an, dar abiaPotrivit regulamentului de aplicare a dispozitiilor Hotararii Consiliului General 539/2019, vinieta trebuie cumparata de soferi inainte de a pleca la drum, pe strazile Bucurestiului.In cazul in care PMB va reusi sa incheie la timp contracte cu partenerii privati, in perioada urmatoare vinieta ar trebui sa poata fi achitata si prin SMS. In plus, ar trebui sa poata fi cumparata in format fizic, din puncte care vor fi stabilite ulterior.In plus, din intelegerea noastra, daca vor sa respecte regulamentul aplicabil la nivel de Bucuresti - chit ca momentan nu pot fi amendati - bucurestenii ar trebui sa evite sa mai intre cu masinile vechi si poluante (cu norma de poluare non-euro, Euro 1 sau Euro 2) in zona protejata de Centru a orasului (ZACA), de luni pana vineri, intre orele 07:00 - 22:00.Ramane sa aflam daca obligatiile impuse prin Hotararea de Consiliul General 539/2018 (care prevede impunerea taxei numita generic vinieta Oxigen) vor ramane sau nu in vigoare, pe termen lung. Motivul: desi scopul in care a fost creata aceasta taxa locala e bun, modul in care o aplica administratia Firea ridica mari semne de intrebare.Spre exemplu, desi taxa vizeaza, printre altele, imbunatatirea calitatii aerului, ea taxeaza masinile cu motor diesel, care polueaza mai mult, la fel ca pe cele cu benzina. In plus, nu se taxeaza deloc motoarele noi si foarte puternice si care pot polua mai mult decat unele dintre cele mai vechi.In plus - cu toata amanarea amenzilor pana la 1 martie - aplicarea taxei se face din scurt si nu le lasa bucurestenilor cu masini non-euro, Euro 1, Euro 2 si Euro 3 suficient timp pentru a-si schimba automobilul uzat si poluant cu unul mai nou.In aceste conditii, e de asteptat ca buna parte dintre bucurestenii care se vorsimti nedreptatiti de introducerea taxei sa o atace in instanta. Ramane sa vedem cati si cu ce rezultate.