Tuse si stari de voma! Cu asta s-au ales locuitorii din Bragadiru, Popesti Leordeni si Berceni care au fost "gazati" la dezinsectie

Primarul din Berceni, Gheorghe Covrigea, a fost anuntat de localnici si a intervenit imediat pentru a opri procedura. Acesta spune ca dezinsectia este facuta de Consiliul Judetean Ilfov."Am oprit dezinsectia facuta de Consiliul Judetean si urmeaza sa verificam documentele insotitoare acestei actiuni (substanta folosita si concentratia).Nu stim inca despre ce solutie este vorba si cat de riscanta este expunerea la ea, de aceea, va recomand sa vizitati un medic daca acuzati stari de disconfort", a transmis initial primarul pe Facebook Ulterior, edilul a precizat ca a incercat sa ia probe din substantele folosite pentru dezinsectie, dar ca nu i s-a permis."Am incercat sa luam o proba din substanta folosita, insa nu am primit acceptul, motivand ca trebuie sa fie o persoana 'abilitata'. Atat persoanele de pe masina de dezinsectie, cat si doamna Tanta Cojocaru - responsabila de actiune, nu au stiut sa imi spuna cine ar fi, de drept, abilitat sa faca acest lucru.Mi-au spus ca furnizorul poate lua probe (???) iar cand am solicitat sa astepte pana vine politia si o persoana care poate preleva probe, masina a plecat, in fuga, fara acceptul nostru", a adaugat primarul tot pe Facebook.Edilul este ingrijorat si le-a cerut locuitorilor sa il tina la curent cu detalii despre starea lor de sanatate."Daca mergeti la medic si primiti informatii despre substanta cu care ati fost intoxicati, va rog sa ma anuntati. Va sunt alaturi si sper sa nu avem situatii grave!", a adaugat primarul.Pe diverse grupuri de pe Facebook oamenii au transmis ca s-au simtit foarte rau. "Erau oameni la pamant pe Oituz care-si vomitau plamanii. Am fugit cu totii in Mega Image.. nu e normal! Ce substanta s-a folosit?", a scris un barbat pe grupul "Noul Popesti-Leordeni"."Si in com. Berceni au dat nu stiu cu ce dracu' de ne-a bagat imediat in casa, iar cainii se tavaleau pe jos 10 min de am crezut ca mor si dupa aceea ne-a luat si pe noi", a mai scris cineva."E incredibil ce se intampla... Pe Amurgului toata lumea tuseste si vomita", a mai anuntat cineva.Consiliul Judetean Ilfov a oprit dezinsectia in tot judetul."Am suspendat dezinsectia in judet pana cand vom afla ce s-a intamplat. Am facut o comisie mixta, impreuna cu DSP si cu DSV, care si-a inceput imediat activitatea.Suntem la a cincia actiune de dezinsectie terestra anul acesta si am mai folosit pana acum aceeasi substanta, fara sa fie probleme.Inainte sa actionam, noi avertizam cetatenii, inclusiv prin intermediul primariilor.Solfac Trio este un insectid toxic pentru albine si iritant pentru oameni. Oamenii trebuie sa evite contactul direct cu substanta si, daca locuiesc pe raza de actiune a utilajelor de dezinsectie, trebuie sa aiba grija sa inchida geamurile.In caz de constact accidental cu substanta, prima masura recomandata este spalarea cu apa rece", mentioneaza un comunicat al CJ Ilfov.A.G.