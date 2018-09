Zeci de mii de timisoreni raman fara apa calda din aceasta seara

Ziare.

Directorul societatii de termoficare Colterm, Emil Serpe, a declarat, joi, ca a fost sistata furnizarea de gaze naturale din cauza unor datorii de peste doua milioane de lei. Prin urmare, cei peste 60.000 de timisoreni racordati la sistemul de termoficare al orasului vor ramane fara apa calda incepand de joi seara."Avem notificare din partea E.On cu privire la sistarea furnizarii gazelor naturale, suntem in discutii cu reprezentantii E.On in acest moment. Este vorba de o datorie mai veche de peste doua milioane de lei si mai sunt cateva restante din luna curenta", a afirmat Emil Serpe.De asemenea, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat, ca a fost sistata furnizarea de gaze naturale catre Colterm de joi dupa-amiaza, dar ca spera ca situatia sa fie remediata cat mai repede."Eu sunt convins ca se rezolva situatia. S-a ajuns aici datorita faptului ca au fost blocate conturile Colterm, iar acum cateva ore au fost deblocate", a precizat Nicolae Robu.Este a doua oara in acest an cand este sistata furnizarea gazelor naturale catre Colterm. La sfarsitul lunii iunie a acestui an, timisorenii abonati la Colterm au ramas fara apa calda timp de doua zile, dupa ce E.On Energie Romania a oprit alimentarea cu gaz catre Colterm, din cauza datoriilor prea mari pe care compania le avea.De asemenea, la sfarsitul lunii august, sediul Colterm din centrul Timisoarei a fost scos la licitatie pentru acoperirea datoriilor societatii de termoficare. Sediul a fost scos la licitatie la solicitarea E.On Energie Romania, care are de recuperate peste 15 milioane de lei, reprezentand debite neachitate si penalitati de intarziere pentru gazul livrat in ultimii ani.In acest moment, Colterm are peste 60.000 de abonati in Timisoara.