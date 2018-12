Zeci de pensionari au stat noaptea la coada pentru bilete la Revelionul organizat de Primaria Galati

Ziare.

Primii pensionari au aparut in fata Teatrului National de Opera si Opereta "Nae Leonard" la miezul noptii. Ei au facut liste, astfel incat, la ora 8.00 cand s-au deschis casele de bilete, sa se respecte ordinea sosirii la coada. Pana dimineata coada a tot crescut si peste o suta de pensionari au petrecut noaptea pe trotuarul din fata teatrului galatean.Ca sa nu se plictiseasca, oamenii s-au tinut de glume. "Asteptam sa luam si noi bilete, sa mergem ca pensionarii la petrecere. Asa, cu noaptea in cap, ce sa facem? Nu avem somn, venim aici. Nu e foarte frig, este acceptabil. Eu am venit de la 5.30. La pensia noastra ne bucuram ca e ieftin, noua ne place, ne distram", a spus Lucia Prisan.Cei care au venit de la miezul noptii s-au odihnit in masini. "De la ora 1.00 noaptea am venit, am mai stat in masina, am mai iesit afara, dar vremea a fost numai buna de stat. A venit lumea spre ziua, dar eu de la ora 1.00, dansul de la ora 12.00. Pentru distractie facem orice", a spus un alt pensionar.Unii pensionari au venit la coada impreuna cu rudele si au spus ca au fost atrasi de pretul bun al biletelor."Romanii nu se inghesuie unde e scump. Se duc acolo unde e ieftin. Asta ne ofera statul roman. Decat sa stai acasa, cu banii astia mergem la petrecerea organizata de Primarie. Eu am venit pe la 5.30. Am sotia la rand si o verisoara. Noi am zis ca ne ducem dimineata, sa nu stam ca nebunii acolo. Cand am venit aici era la 60 si ceva numarul. Va dati seama, a venit lumea de la 3.00, de la 2.00. De ce? Ca e mai ieftin", a declarat un barbat.Casele de bilete s-au deschis la ora 8.00 si tot atunci au aparut si incidentele. Cateva persoane au incercat sa se bage in fata, iar cei care au petrecut noaptea in strada s-au revoltat si au chemat o patrula a Politiei Locale."Haide doamna, nu va imbulziti.... Mergeti afara ca nu sunteti pe lista. Inapoi. Usor, usor... stop... Dar nu vedeti ca ma impinge din lateral. Spune domnule mai tare ca nu auzim nimic", s-a auzit dimineata, in fata Teatrului Muzical.Conform regulamentului stabilit de Primaria Galati, au putut sa cumpere bilete persoanele cu pensii nu mai mari de valoarea salariului minim pe economie. Doritorii au prezentat copii ale cuponului de pensie si ale cartii de identitate, iar o persoana a putut obtine doar doua bilete. Pretul biletului pentru o persoana este de 80 de lei, iar numarul de locuri la petrecerea de la Patinoarul artificial din Galati va fi de 1.150."Evenimentul va avea loc la Patinoarul artificial Dunarea Galati, iar intrarea la petrecere se va face incepand cu ora 20.00. In noaptea dintre ani, persoanele care vor participa la Revelionul Pensionarilor se vor bucura de mai multe momente artistice. Organizatorii au pregatit un program artistic care va cuprinde un spectacol sustinut de Formatia Meteor din Iasi, colinde, obiceiuri si traditii de Anul Nou", a anuntat Biroul de Presa al Primariei Galati.Revelionul pensionarilor este organizat in fiecare an de Primaria Galati care suporta o mare parte din cheltuielile cu masa, personalul si artistii participanti.