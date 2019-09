Zeci de vaci lasate libere pe strazi terorizeaza orasul Vatra Dornei de sapte ani

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Primariei Vatra Dornei, vacile lasate nesupravegheate au creat numeroase pagube in oras, fie pe domeniul public, fie in gospodariile oamenilor. Un animal a fost implicat intr-un accident de tren, iar miercuri seara un barbat a cerut ajutorul politistilor reclamand ca este fugarit de un taur prin parcul orasului.Reprezentantii primariei sustin ca au fost luate nenumarate masuri impotriva proprietarilor, Politia Locala fiind solicitata sa intervina de peste 800 de ori, dar situatia nu s-a rezolvat. Acestia sustin ca este nevoie de schimbarea legislatiei si spun ca au facut demersuri in acest sens."Primaria Vatra Dornei face constant demersuri, pe langa organismele competente, pentru modificarea legilor din domeniu, astfel inca situatia 'vacilor maidaneze' (...) sa poata fi rezolvata!Este o problema care revine aproape zilnic in agenda publica de pe retelele de socializare, ne-a fost semnalata de sute de ori (Politia Locala a intervenit de peste 800 de ori, in ultimii ani), de care suntem mereu preocupati dar care, din pacate, nu beneficiaza de un cadru legislativ care sa permita rezolvarea imediata, cu toate ca acestea blocheaza circulatia masinilor si au creat pagube pe spatiile verzi ale Primariei, dar si ale agentilor din turism!Una dintre ele a fost calcata de tren pe 14 aprilie!Ne-am adresat, inca de la inceputul acestei 'sarabande', Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputatilor, dar si Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare, fara a primi, insa vreun raspuns", s-au plans, pe Facebook, reprezentantii Primarei Vatra Dornei, care au postat si fotografii cu animalele surprinse in trafic si prin diferite zone din oras.Potrivit autoritatilor, familia care isi lasa animalele sa se plimbe prin oras a primit pana acum aproape 170 de amenzi, care depasesc 125.000 de lei de la politia locala, Inspectoratul de Politie Suceava, Jandarmerie sau Directia Sanitar-Veterinara."Nu au platit pana acum nicio amenda, s-a instituit o poprire pe venitul familiei - e vorba de o pensie a barbatului si urmeaza sa fie declansata procedura de executare silita a unor terenuri. Ultima amenda a fost aplicata aseara (miercuri seara-n.red.), dupa ce s-a primit un apel din partea unui barbat care a fost atacat de un taur in parcul din oras. Familia locuieste in apropierea parcului si lasa vacile libere.Aseara, politia locala a intervenit si a aplicat o noua amenda in valoare de 2.000 de lei, este maximum care poate fi aplicat. Ieri am primit si imagini cu animalele: au fost filmate si in timp ce loveau cu coarnele si au spart usa unei sali de evenimente din parc. Din pacate, legislatia prevede ca abandonul nu este infractiune, este contraventie si facem demersuri si solicitari pentru schimbarea legislatiei", a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Vatra Dornei, Doru Bighiu.Mai mult, anul trecut, Primaria Vatra Dornei a confiscat 13 vaci, a inchiriat un grajd unde animalele sunt ingrijite, insa nimeni nu a mai venit dupa ele."In vederea recuperarii animalelor abandonate si ridicate de pe domeniul public, conform legii, proprietarul este obligat sa achite contravaloarea intretinerii animalelor pe toata perioada in care acestea s-au aflat in adapostul Primariei (in cazul acesta, aproximativ 4.500 lei, lunar).Legea nu prevede, insa, ce se intampla in cazul in care proprietarul animalelor nu se prezinta pentru recuperarea acestora, iar ingrijirea revine in continuare autoritatii locale, care nu are prevederi bugetare in acest sens", sustin reprezentantii primariei.Potrivit acestora, animalele nu pot fi scoase la licitatie, nici duse la abator. "Recuperarea fireasca a cheltuielilor efectuate cu ingrijirea animalelor nu poate fi solutionata prin vanzarea la licitatie sau valorificarea acestora prin abatorizare, deoarece conform O.U.G. 113/2002 nimeni nu poate elibera formular de miscare F2, fara semnatura proprietarului!Asta ar insemna ca proprietarul sa fie de acord cu sacrificarea sau valorificarea animalelor, lucru exclus de catre familie, cu care nu am putut avea niciun dialog in nenumaratele situatii in care am incercat rezolvarea, amiabila, a acestei probleme", mai spun reprezentantii primariei.