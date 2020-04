100.000 de varstnici vor primi ajutor la domiciliu de la Guvern

LIVE

El a vorbit despre un proiect de ordonanta cu mai multe masuri decontane din fonduri europene, printre care si partea de asistenti sociali."E vorba de cei 1.000 de asistenti sociali si comunitari. Dupa discutia pe care am avut-o cu Ministerul Muncii si ii multumesc doamnei ministru ca ne-a acordat sprijin si avem o tinta de, am introdus si asistentii comunitari pentru ca daca, spre exemplu, este nevoie de administrarea unui tratament medical sau au alte probleme de sanatate pentru cei care sunt in varsta si pe patul de suferinta, sa putem sa intervenim prin intermediul asistentilor sociali si sa fim aproape in aceasta perioada de dumnealor", a afirmat el.Ministrul Fondurilor Europene a adaugat ca in proiectul de ordonanta sunt prevazute 170.000 de pachete de igiena corporala care sunt destinate celor care se afla in carantina, plus copiilor de la casele de copii si persoanelor varstnice din caminele de batrani, tot ca si forma de protectie sociala.In sedinta de guvern de luni se va adopta proiectul care prevede si stimulentul de risc de 500 de euro acordat personalului medical.