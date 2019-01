Ancheta intr-o comuna din Bistrita Nasaud dupa ce peste 100 de persoane au cerut ajutor social pentru ca ar suferi de boli psihice

Ziare.

Potrivit reprezentantilor IPJ Bistrita-Nasaud, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au declansat o ancheta in comuna Rodna, in cazul mai multor persoane cu dizabilitati, pentru a stabili cum au primit acestea prestatiile sociale.Ancheta politistilor a demarat dupa ce autoritatile locale au sesizat in ultimele luni o crestere semnificativa a numarului de persoane cu afectiuni psihice, multe dintre ele avand si drept de insotitor permanent., potrivit sursei citate.Reprezentantii primariei spun ca, in 2017, de exemplu numarul celor care treceau pe la primarie cu astfel de boli era de, insa, in ultima perioada, dupa ce au fost reduse semnificativ ajutoarele sociale, numarul a crescut foarte mult."Ne nelinisteste aparitia acestor cazuri si credem ca vor fi din ce in ce mai multe. Vin la noi cu acte medicale - intarzaiere mintala, schizofrenie. Sunt acum 104 de persoane cu certificate de handicap, multi au si insotitor. 10 la suta din banii pe care ii primesc aceste persoane sunt din bugetul comunei. Un insotitor primeste, dupa ce a crescut salariul minim, 1.800 de lei si 500 de lei e pensia handicap.Am primit solicitare de la politie care au deschis o ancheta si am trimis toate datele care ne-au fost solicitate", a declarat asistentul social al Primariei comunei Rodna, Florin Frunza.