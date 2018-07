Bani mai multi pentru asistentii care au in ingrijire adulti cu handicap, dar si restrictii si amenzi

Ziare.

com

De asemenea, centrele "mamut" pentru persoanele cu dizabilitati nu vor mai putea gazdui mai mult de 50 de beneficiari si vor fi transformate in noi tipuri de centre. Prin proiectul de OUG cresc si amenzile pentru nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, de la 6.000 - 12.000 de lei la 10.000 - 20.000 de lei.Potrivit modificarilor adoptati marti prin OUG la Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentul care are in ingrijire un adult cu handicap accentuat va primi, pe langa salariu, o alocatie de 600 de lei pe luna, in timp ce asistenul care ingrijeste un adult cu handicap grav va primi 750 de lei pe luna.De asemenea, centrele rezidentiale pentru persoanele cu dizabilitati, care au acum aspect de cazarma militara si care gazduiesc sute de beneficiari, vor trebuie transformate in locuinte protejate, centre pentru viata independenta, centre de abilitare si reabilitare, centre de ingrijire si asistenta, centre respiro - centre de criza si nu vor mai putea gazdui mai mult de 50 de persoane."Se renunta, astfel, la vechile centre, de tip mamut, care gazduiau sute de persoane cu dizabilitati, cu un management de multe ori nu foarte performant si personal insuficient pentru a raspunde nevoilor de reabilitare a persoanelor asistate", arata Ministerul Muncii, precizand ca finantarea lor va fi asigurata in proportie de 90 la suta de la bugetul de stat.Autoritatile locale si judetene au ca termen de realizare sfarsitul anului, in caz contrar acestea vor pierde, anual, cate 25 la suta din finantarea asigurata de la bugetul de stat.Noile tipuri de centre vor putea fi finantate atat prin fonduri europene, cat si prin Programele de Interes National lansate deja de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.Prin proiectul de OUG cresc si sanctiunile pentru nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati. Astfel, amenzile, care se aplica in cazul impiedicarii accesului la evenimente culturale, educative si sportive, la servicii de transport sau la acces in institutii, cresc de la 6.000 - 12.000 de lei la 10.000 - 20.000 de lei.O alta masura luata prin Ordonanta adoptata marti se refera la nivelul de finantarea nerambursabila pentru proiectele ONG-urilor. Astfel, procentul de finantare a proiectelor realizate de ONG-uri. Astfel, acesta se va mari de la 90 la suta la 98 la suta."Cu alte cuvinte, incercam sa sustinem ONG-urile sa se implice si mai mult, in conditiile in care am observat ca acestea nu accesau fonduri nerambursabile pentru ca nu aveau cota de 10 la suta necesara cofinantarii, iar banii ramaneau de foarte multe ori necheltuiti", a explicat premierul Dancila la inceputul sedintei de Guvern.De asemenea, persoanele cu dizabilitati vor primi o legitimatie de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), in baza careia persoana cu handicap va putea beneficia de toate drepturile si facilitatile. Minsiterul Muncii spune ca in acest fel se va evita folosirea abuziva a certificatului de handicap.Este introdus, prin OUG, si biletul unic de transport interurban. Pana acum, biletele de calatorie erau tiparite de operatorul de transport si asigurau calatoria, spre exemplu, fie doar cu trenul, fie doar cu autobuzul. De acum, beneficiarul va putea folosi combinat tipurile de transport."Ordonanta de urgenta aprobata astazi creeaza si cadrul legal pentru finantarea masurilor de protectie asigurate de furnizori privati (asociatii si fundatii) de la bugetul de stat. Paradigma se schimba in sensul ca nu se va mai finanta locul intr-o institutie, ci serviciile oferite persoanelor cu dizabilitati, cu accent pe nevoile persoanei, si nu pe cele ale unui sistem invechit, care a devenit neperformant", mai spun reprezentanii ministerului.