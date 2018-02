Ce scuze gasesc asistatii social din Targoviste ca sa nu munceasca: De la copii la depresie

Ziare.

com

260 de persoane din cei 300 de asistati sociali au adus adeverinte medicale care atesta ca sunt bolnavi - cea mai des invocata boala fiind depresia-, iar astfel scapa de munca, dar primesc in continuare bani.Potrivit ProTV , reprezentantii primariei au depus plangere la Colegiul Medicilor, pentru a afla daca aceste persoane sunt intr-adevar bolnave sau doar se prefac pentru a scapa de munca.Beneficiarii de ajutor social sustin ca sunt bolnavi si au probleme, insa sunt si unii care recunosc ca nu sufera cu adevarat.O femeie recunoaste ca este sanatoasa, insa este scutita medical pentru ca are copil mic si nu il poate lasa singur acasa. Acelasi este cazul pentru o alta mama care are opt copii si vrea sa aiba grija de ei.O alta femeie sustine ca de cativa ani sufera de depresie si nu poate munci.Acestea sunt doar cateva dintre cele 260 de persoane scutite medical din cei 300 de asistati social din Targoviste.Primarul din Targoviste, Cristian Stan, banuieste ca oamenii invoca suferintele pentru a scapa de munca."Sufera de tot soiul de tulburari, depresive, recurente si asa mai departe. Eu banuiesc ca folosesc acest tertip pentru a se eschiva pe obligatiile ce le revin privind munca in folosul comunitatii. In realitate, fug de munca!", a spus acesta pentru postul citat.Toti doctorii care au semnat scutirile medicale pentru asistati vor fi audiati de o comisie de la Colegiul Medicilor, iar