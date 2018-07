Cine refuza un loc de munca nu mai primeste ajutor social. Iohannis a promulgat legea

Ziare.

" (7) Refuzul unui loc de munca oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca atrage incetarea dreptului la ajutorul social. (8) In situatia prevazuta la alin. (7), familia sau persoana singura poate solicita un nou drept dupa o perioada de 12 luni de la data deciziei de incetare a dreptului la ajutorul social", prevedere articolul 15 al Legii promulgate de seful statului.O alta modificare prevede ca persoanele care primesc ajutor social trebuie sa faca muunca in folosul comunitatii, in cuantumul banilor primiti."Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de munca, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiara, au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii", potrivit textului Legii promulgate.Alte decrete semnate de seful statului sunt:"Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata; decret privind promulgarea Legii pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei nationale a Romaniei referitoare la mentinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar functionarii unitatilor de la Centrala Nuclearoelectrica de la Cernavoda; decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011; decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de Parteneriat Economic intre statele CARIFORUM, pe de o parte, si Comunitatea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de alta parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008", anunta Administratia Prezidentiala.