Companii si organizatii din Romania care dau o mana de ajutor in lupta impotriva COVID-19: Implica-te si tu!

a realizat o lista cu cateva dintre firmele si ONG-urile care ajuta sistemul medical in aceasta perioada. Daca doriti sa contribuiti, puteti accesa link-urile pentru donatii inserate in descrierile initiativelor.Evolutia agresiva pe care COVID-19 a avut-o la nivel global in ultima perioada a inceput sa se resimta si in Romania. Oamenii reactioneaza inca de la manifestarea primelor simptome si se prezinta la spital. In prima linie a luptei impotriva acestui virus se afla personalul medical, care trebuie sa gestioneze numarul tot mai mare de pacienti care se prezinta la Unitatile de Primire Urgente ale spitalelor din tara.Datele noastre arata ca departamentul de imagistica medicala al unui spital important din Romania a inceput sa aiba un flux de lucru considerabil mai mare decat cel de pana acum.Ne asteptam ca ritmul de lucru pe care doctorii il au sa nu incetineasca pe perioada pandemiei, ci, din contra, sa existe posibilitatea ca acesta sa se intensifice, daca virusul se extinde in mod exponential.In astfel de situatii critice, in care numarul de radiografii ar putea avea o crestere procentuala de 100%, se va instala si epuizarea specialistilor.Exista insa si solutii in astfel de circumstante, care pot facilita anumite etape ale procesului medical. Mai ales in astfel de conditii de criza, medicina se poate folosi de avantajul tehnologic creat de inteligenta artificiala pentru o mai eficienta monitorizare si combatere a efectelor cauzate de COVID-19.In China, unde sunt inregistrate pana in prezent peste 80.000 de cazuri si 3.000 de decese, au fost gasite solutii tehnologice care au ajutat la controlarea efectelor nefaste cauzate de coronavirus. Multe companii care au echipe formate din medici si cercetatori au investigat sisteme care folosesc algoritmi de inteligenta artificiala pentru a analiza un volum mare de imagini medicale intr-un timp scurt, facilitand astfel procesul de triere si prioritizare a pacientilor.In Romania, XVision foloseste algoritmi de inteligenta artificiala pentru analiza radiografiilor pulmonare.In prezent, programul este implementat in mai multe spitale din tara, ajutand cu succes radiologii in procesul de analiza imagistica. Printre aspectele radiologice identificate se regasesc si cele direct corelate cu pneumonia, patologie care este provocata si de COVID-19.In aceste circumstante extraordinare, sistemul dezvoltat de noi poate fi un ajutor suplimentar in gestionarea volumului mare de munca al medicilor si in detectarea mult mai rapida a leziunilor pulmonare provocate de coronavirus.De aceea, ne-am propus sa contribuim la eforturile nationale facute in lupta coronavirus, oferind accesla XVision oricarui doctor care considera ca aceasta aplicatie i-ar putea usura munca in perioada urmatoare. Va stam la dispozitie pe email - contact@mindfullytech.com - sau pe retelele de socializare!Totodata dorim sa indemnam orice persoana care considera ca are nevoie de un consult medical sa sa contacteze telefonic medicul de familie, DSP, sau 112, inainte de a merge la UPU. In acest fel, da dovada de responsabilitate si ajuta la mentinerea unui flux de lucru constant si gestionabil de catre toti profesionistii din domeniul medical!Anuntam pe aceasta cale ca ne alaturam initiativei Techcelerator ce isi propune sa aduca la un loc start-upurile medicale ce pot ajuta in aceasta situatie de criza. Va puteti inscrie aici Sursa: AICI COVID-19 este o amenintare reala ce trebuie tratata cu cea mai mare responsabilitate. Ne propunem sa dezvoltam in regim de urgenta solutii tehnice vitale pentru ameliorarea efectelor situatiei de urgenta cauzate de COVID-19 si avem nevoie de ajutorul tau!Am format astfel la data de 11 martie 2020 un grup de lucru, Code for Romania Task Force, cu misiunea clara de a gasi solutii tehnologice rapide pentru a ameliora situatia de criza actuala cauzata de COVID-19. Am identificat pentru moment patru solutii tehnologice ce urmeaza a fi dezvoltate cu ajutorul vostru in cadrul HackDay15, de data aceasta doar online.Daca vrei sa faci parte din Code for Romania Task Force, inscrie-te aici - Esti developer/ QA/ UX/ UI si stii prea bine ca magia in tehnologie are nevoie de skill-uri, de timp si de consecventa. Nu poti construi cea mai tare aplicatie peste noapte, dar unde sunt multi puterea creste si zi dupa zi ne indreptam spre a rezolva inca o problema.Pentru noi.Pentru orasul tau.Pentru Romania.- Sambata, 28 martie, lucram impreuna, in cadrulproiecte dedicate stoparii raspandirii COVID-19, doar online!- Inscrieri/Detalii despre modul de lucru remote vor fi trimsie curand. Completeaza formularul de participare aici Proiectele la care vom lucra sunt:: Combatarea dezinformarii.: Add-on de browser care identifica in orice pagina web expresii cheie si adauga peste acestea un infobox care trimite catre sursele oficiale de informare.Concept dezvoltat ca parte din programul #CivicLabs al Code for Romania.: Informarea clara si eficienta a publicului, cresterea gradului de respectare a regulilor.: O platforma web cu ghiduri, chestionare si arbori decizionali care ajuta populatia sa inteleaga situatia si ii ghideaza in ceea ce trebuie sa faca.Concept dezvoltat pornind de la platforme similare dezvoltate de alte state.: Informare clara a publicului, cresterea transparentei, diminuarea panicii.: Sistem care preia datele anonimizat din baza de date de cazuri si o transforma in informatie digerabila pentru publicul larg. Adaptata pentru toate dispozitivele.Concept dezvoltat pornind de la platforma dezvoltata de Singapore.: Colectarea coerenta si in siguranta a ajutoarelor.: Platforma digitala care listeaza ONG-uri verificate si validate care in eventualitatea unui dezastru major vor avea capacitatea de a colecta si distribui resurse in teritoriu pe baza de nevoi clare formulate fie de persoane fizice, fie de alte ONG-uri sau institutii.Concept dezvoltat ca parte din programul #CivicLabs al Code for Romania.Sursa: AICI Comunitatea Declic contribuie cu 38.175 de euro (184.729 lei) pentru cumpararea de echipamente de protectie pentru personalul medical, aparate de ventilatie si masti de oxigen. Acesti bani au fost stransi din donatiile a 2.440 de membri Declic, pana luni dimineata.Donatiile raman deschise pe toata perioada de criza. Suma adunata va fi transferata catre asociatia Daruieste Viata care va gestiona achizitiile ce vor fi ulterior donate spitalelor de boli infectioase si spitalelor de urgenta din tara.In acest fel, comunitatea Declic se alatura apelului la responsabilitate si solidaritate lansat de asociatia Daruieste Viata pentru lupta cu COVID-19 Comunitatea Declic este creata din sute de mii de oameni obisnuiti, care traiesc in Romania sau in diaspora. In prezent, 619.130 de membri activi militeaza pentru o societate mai dreapta.Prezentul efort de fundraising face parte din campania comunitatii "Nu ne panicam, ne ingrijim" - campanie de responsabilizare civica lansata de Comunitatea Declic.Pagina de donatie o regasiti AICI Surse: AICI si AICI In contextul pandemiei cauzate de SARS-CoV-2, Salvati Copiii atrage atentia ca persoanele din categoriile sociale vulnerabile sunt expuse, o data in plus, riscurilor si marginalizarii. Organizatia isi va intensifica in perioada urmatoare eforturile de sprijinire si protectie a beneficiarilor sociali, dar va gestiona si un fond de urgenta pentru dotarea spitalelor.Astfel, Salvati Copiii Romania anunta deschiderea unui fond de urgenta pentru sprijirea imediata a sistemului medical : contul special, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.De asemenea, in perioada urmatoare ne vom intensifica eforturile de sprijinire si protectie a beneficiarilor sociali, concentrandu-ne pe urmatoarele componente-cheie:1. accesul la servicii medicale,2. garantarea accesului la educatie pentru copiii vulnerabili,3. oferirea de suport material de urgenta, mai ales in contextul unei crize umanitare, in care accesul la servicii publice este limitat sau ingreunat.Sursa: AICI In Romania exista foarte multe resurse in controlul companiilor private care pot fi folosite pentru a gestiona impactul negativ al crizei: expertiza, bani, produse/stocuri, canale de comunicare, etc. Ele trebuie adunate si organizate pentru a le putea maximiza impactul. Astazi, nu exista niciun sistem care sa mobilizeze aceste resurse intr-un mod organizat.Care este planul?Comunitatea Entreprenation are experienta si expertiza in a adresa rapid (24 ore) probleme noi si a genera prototipuri de solutii prin formatul de 24 Hours Challenge dezvoltat si perfectionat in cele 7 editii din ultimii 4 ani. Colectarea intr-un formular a nevoilor / problemelor celor care cunosc experienta din Italia, dar si anticiparea dificultatilor ce pot aparea in Romania.: 24 Hours Challenge / Hackaton cu scopul de a genera solutii, in echipe mixte de experti, antreprenori si studenti care isi asuma implementarea acestora. Comunicare online prin: Zoom / Teams / Hangouts. O echipa va fi formata din: Antreprenori din Romania, CEOs ai companiilor partenere si Studenti la Entrepreneurship Academy care lucreaza impreuna la implementarea ideilor generate. Echipele sunt formate pentru a rezolva una / mai multe probleme din cele rezultate in urma primei etape.: Echipele se vor auto-organiza si vor lucra impreuna pentru a fi cat mai productive. Toate echipele vor lucra intr-un tool de project management pentru a urmari progresul constant. ( AICI poti semnala daca ai resurse sau solutii)."Impreuna trebuie sa actionam. Implica-te acum alaturi de noi cu idei, solutii si resursele companiei tale." - Ilinca Paun, CEO @The Entrepreneurship AcademySursa: AICI (care activeaza in domeniul constructiilor - n.red.), prin Fundatia pe care o detine, a decis sa se implice si sa dea o mana de ajutor autoritatilor in aceasta criza medicala fara precedent prin care trece intreaga lume. Din acest motiv, Fundatia a decis sa finanteze achizitionarea de urgenta a unei linii de biologie moleculara necesara determinarii virusului SARS-COV-2 si sa o doneze Spitalului Judetean Sibiu."Stim ca in momentul de fata capacitatea de testare a spitalelor este suprasolicitata, iar singurul centru de testare din zona este la Cluj. Este esential sa actionam rapid in aceasta perioada critica si sa sprijinim autoritatile. Cred ca este momentul sa fim solidari, uniti si sa respectam instructiunile date de autoritati" - Mircea Bulboaca, presedintele grupului CON-A.Sursa: AICI (care activeaza in industria alimentara - n.red.) va asigura pentru Spitalul Judetean Alba aparatura necesara pentru efectuarea testelor Covid-19, momentan inexistenta in judet, precum si echipamentele medicale auxiliare: echipamente si masti de protectie, medicamente si alte materiale."Astfel, speram ca impreuna cu autoritatile locale si cu Spitalul Judetean Alba sa putem oferi tot suportul medical necesar pentru a veni in intimpinarea posibilelor infectari si gestionarea lor rapida. Vom achizitiona in regim de urgenta toate cele necesare pentru testarea rapida Covid-19 si vom aloca suplimentar 1 milion de lei pentru echipamente, dezinfectanti, masti" declara Ioan Popa, presedintele si fondatorul Transavia.In acelasi timp, Transavia isi ofera sprijinul si colaborarea cu autoritatile locale la toate nivelurile pentru a oferi siguranta si tot ce este necesar pentru a raspunde acestei provocari de sanatate.Sursa: AICI (companie vini-viticola - n.red.) a donat 50.000 de lei Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Banii vor fi folositi pentru achizitionarea de echipamente de protectie, a anuntat managerul spitalului."E surpriza buna a zilei de astazi (vineri - n.red.). Spun asta pentru ca nu am mai primit donatii de la firme private care se ocupa cu totul si cu totul altceva decat domeniul medical. A venit de aceasta data in intampinarea nevoilor noastre, pentru ca Spitalul de Boli Infectioase este o unitate medicala care pana acum nu a avut probleme, dar in conditiile izbucnirii acestei pandemii am avut un consum deosebit de mare, din punct de vedere financiar, pentru dezinfectanti si materiale sanitare si de protectie", a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi.Din aceasta suma vor fi achizitionate materiale de protectie si dezinfectanti. "Este vorba de masti, de ochelari, combinezoane, cizmulite de unica ultilizare, manusi si dezinfectanti. Bineinteles, materiale sanitare, ma refer la catetere pentru pacientii gravi si tot ce se foloseste in activitatea medicala", a explicat Carmen Dorobat.Decizia de a dona aceasta suma a fost luata de reprezentantii companiei Cotnari in cursul zilei de vineri.Sursa: AICI Asociatiadoreste sa ajute Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Aici se fac toate testele din toata Regiunea de Nord-Est a tarii!- Achizitionam un dispozitiv de 25.000 euro care analizeaza kiturile de CORONA VIRUS si il donam Spitalului!- Spitalul face fata greu, testele de COVID19 sunt multe din toata Moldova si se analizeaza foarte greu daca nu au mai multe aparate!- Costume speciale de protectie si masti pentru Medici si Asistentele Medicale. Ei trebuie protejati, ei sunt in prima linie si ne ingrijesc pe noi toti. Respect maxim!Insa avem o mare problema sa gasim un furnizor, care sa livreze foarte repede (eventual mergem noi dupa el). VA RUGAM: cei care ne puteti ajuta cu o informatie de la un furnizor serios ne puteti contacta imediat!Majoritatea tarilor a sistat exportul acestor echipamente! De aceea, doar cei care lucrati in domeniul medical, oriunde in Europa, ne puteti ajuta cu o informatie!Sursa: AICI Cautam furnizori de masti FFp2 sau FFp3, cu supapa, de asemenea furnizori de combinezoane cat.3. Daca aveti informatii, va rugam sa ne contactati. Toate mastile si combinezoanele achizitionate vor fi donate catre spitale. Target: 5.000 de masti, 5.000 de combinezoane.Sursa: AICI Ultimele doua zile au fost pline de vesti mai bune si mai grele in tara si in lume. Dar in acest rastimp si in pofida tuturor lucrurilor, o multime de oameni au pus umarul pentru a ajuta comunitatea noastra sa treaca macar un pic mai bine de Covid-19 si au donat pentru Spitalul Judetean Sibiu, au dus vestea mai departe sau ne-au promis ca se alatura campaniei.Pana acum, s-au strans 408.410 lei de la donatori individuali, angajatii SmartBill si de la compania IT Perspectives. Va multumim mult tuturor!Mentionam ca am auzit de posibilitatea alocarii unor fonduri pentru spitalele din tara din partea Guvernului si ne-am bucura sa beneficieze si Spitalul din Sibiu de acest sprijin. Dar chiar si daca fondurile noi vor veni (in curand), necesitatile acestuia cel mai probabil vor depasi sumele alocate si va fi nevoie in continuare de ajutorul societatii civile.Ca si pana acum, vom tine in permanenta legatura cu reprezentantii spitalului judetean pentru a fi la curent cu trebuintele existente si pentru a ne asigura ca banii se duc acolo unde este cea mai mare nevoie de ei.Intre timp, se poate dona in continuare aici: www.maratonsibiu.ro/un-spital-o-comunitate Sursa: AICI Ioana Vartosu, medic, fondatorul asociatiei "Scoala mamei Junior": "Ieri am fost la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes si impreuna cu echipa medicala am facut o lista cu ce ar mai fi necesar in urmatoarea perioada pentru a face fata valului care va veni.Va invit sa va uitati pe lista, daca stiti ca puteti acoperi un domeniu, va rog sa imi spuneti... daca vreti sa contribuiti cu o donatie, va rog sa o faceti, noi vom lua materiale in functie de banii adunati si ce mai gasim disponibil. Donatii, aici ".Sursa: AICI