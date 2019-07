Copiii de la Spitalul Marie Curie au nevoie de carti. Unde le poti dona

Ziare.

In acest sens, pe Internet a fost initiata o campanie de donare de carti pentru cei interesati."La spitalul Marie Curie, la sectia de oncologie pediatrica, rafturile bibliotecii sunt goale. Copiii au nevoie de carti. Unii pleaca cu ele acasa. Daca aveti carti noi sau in stare foarte buna pentru copii, va rog sa le duceti la La taica Lazar pana pe 19 iulie. Ei se ocupa sa ajunga in spital", a transmis pe Facebook o persoana care a anuntat aceasta campanie Cartile pot fi donate pana pe 19 iulie la. Magazinul se afla pe strada Strada Crisului 5, in Bucuresti.