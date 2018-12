"Domnu' Peter", starul rock din Germania care a redat viata unui sat din Ardeal

Un spatiu de protectie pentru copii

Un sat, nimic idilic

Un viitor pentru etnia rroma

Nici anul acesta nu va ramane niciun copil fara cadouri

Este atmosfera de Craciun la Roades, un sat foarte linistit din Ardeal, in inima Romaniei. Copiii si tinerii si-au bucurat familiile si prietenii cu un spectacol de Craciun in Casa Tabaluga, un proiect al Fundatiei Peter Maffay (foto) . Angajatii fundatiei pot fi multumiti: este un sfarsit sarbatoresc pentru un an plin de succese.Roades, in germana Radeln, este un sat infiintat in Evul Mediu de imigranti germani - sasii transilvaneni. Asezarea se afla intr-o regiune deluroasa cuprinsa intre orasele mai cunoscute Brasov/Kronstadt si Sibiu/Hermannstadt. Satul si locuitorii lui au avut de suferit serios in ultimii ani din cauza emigratiei, somajului si saraciei.Aici, in vechea sa patrie ardeleana, cunoscutul muzician german Peter Maffay a demarat in urma cu noua ani un proiect care initial era menit sa asigure un spatiu de protectie pentru "copiii care nu au avut parte numai de zile insorite", asa cum ii place artistului sa sublinieze.Locul destinat copiilor traumatizati si neglijati social a devenit intre timp doar o parte din proiectul de infrastructura mai amplu din acest sat.Din proiect mai fac parte o ferma agricola bio, alimentarea cu apa a intregului sat, un cabinet de medicina generala si de stomatologie, o mica sala de sport si fitness, care le sta copiilor si tinerilor gratuit la dispozitie.Urmeaza planurile unui sistem de canalizare. Si, foarte important, fundatia a generat locuri de munca.In trecut, au existat insa de mai multe ori si rapoarte critice cu privire la activitatea fundatiei. Intre altele, un angajat al fundatiei a fost acuzat ca ar fi proferat jigniri rasiste si amenintari la adresa unor cetateni de etnie rroma. Angajatul cu pricina a respins ferm acuzatiile.Pentru Peter Maffay, care se implica de ani buni impotriva discriminarii, incidentul a fost un semnal de alarma pe care l-a luat foarte in serios.Dupa numeroase discutii cu locuitorii satului, s-ar fi convins ca acuzatiile au fost nefondate, dupa cum spune artistul.L-am insotit pe Peter Maffay in vizitele sale prin Roades. Vara tarzie a transformat zona muntoasa transilvaneana intr-un tinut de basm. Au loc ultimele recolte de dovleci, vacile se intorc acasa de la pasune. Drumul care duce spre sat, odinioara plin de povarnisuri, este acum in stare buna, multe din vechile case taranesti au fost renovate, copiii joaca fotbal pe o mica pajiste, o femeie din sat ne face cu mana.Ii intoarcem gestul si ne oprim. Matusa Flori se apropie si zambeste brusc de indata ce-l recunoaste pe Peter Maffay la volanul masinii de teren in care ne aflam.Coboram, iar "domnu' Peter" este strans in brate, un gest de ospitalitate romaneasca. "Fara el s-ar fi ales praful de satul nostru, n-ar mai fi fost nimeni pe aici", povesteste femeia. "Un mare noroc" ca il avem, spune matusa Flori si pleaca repede la treaba ei - azi e zi de copt!In Roades mai traiesc 300 de persoane, majoritatea rromi. Viata alaturi de putinele familii romanesti si de cei cativa sasi si unguri ramasi nu este intotdeauna lipsita de conflicte. O provocare pentru Maffay: "De aceea, ne-am spus ca tocmai intr-un context etnic atat de complicat precum cel de la Roades si din satele invecinate am putea sa venim cu o anumita contributie, sa imbunatatim infrastructura, sa facilitam un schimb intre tineri", a declarat muzicianul pentru DW.Astfel incat tinerii, care reprezinta "viitorul societatii noastre", sa se poata vedea unii pe altii intr-o alta lumina, a mai adaugat el.Unul dintre cei mai tineri angajati ai fundatiei este Florian Fekete, pedagog social si mediator. El este parte din proiect de doar cateva luni si a fost de la bun inceput convins de influenta fundatiei: "Impactul lor este pozitiv, ajuta la dezvoltarea populatiei rrome si la incluziunea populatiei rome in comunitatea majoritara din Romania", a spus Fekete intervievat de DW.Ar exista si persoane reticente, care ar privi totul dintr-o perspectiva prea conservatoare si cu suspiciune. Dar, "mai devreme sau mai tarziu, lucrurile se vor imbunatati si se va vedea rezultatul adevarat al acestor fundatii si organizatii", a declarat tanarul pedagog social.Bernd Fabritius, insarcinat al guvernului german pentru etnicii germani din alte tari si pentru minoritatile nationale, s-a aflat deja de mai multe ori la Roades. "Aici avem un proiect-model de incluziune pentru comunitati interculturale, un proiect care ajuta sa scapam de prejudecati si sa traim mai bine impreuna", descrie Fabritius impresiile sale despre aceasta initiativa.Desigur ca el a folosit vizitele la Roades si pentru a verifica temeinic anumite informatii critice, dupa cum ne-a declarat. In discutiile cu reprezentantii minoritatii rrome ar fi fost prezentata o cu totul alta imagine: "Este imaginea unei fundatii care face mult bine".Zvonurile raspandite de o anumita familie care s-ar fi simtit nedreptatita nu ar trebui sa fie luate in serios de Maffay. "Este vorba de un incident izolat, care nu ar trebui sa pericliteze intregul proiect", arata responsabilul guvernului federal, nascut la randul lui tot in Ardeal.Din discutiile purtate cu satenii, pe strada sau la ei acasa, in fata carciumii din sat sau la ferma, reiese un lucru clar: proiectele derulate sunt privite cu recunostinta. Pentru "domnu' Peter", un semn clar al continuarii implicarii in vechea sa patrie: "Vrem sa continuam contributia noastra modesta la Roades, pentru a imbunatati intelegerea dintre locuitori."