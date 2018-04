Eurostat: Romanii au fost printre cei mai saraci din Europa si anul trecut

Ziare.

In contrast, rate de sub 3% au fost inregistrate in 2017 in Suedia (0,8% in 2016), Luxemburg (1,6% in 2016), Finlanda (2%) si Olanda (2,6%).Conform Eurostat, persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin patru puncte din aceasta enumerare: plata facturilor la timp, mentinerea locuintei la un nivel de incalzire adecvat, cheltuieli neasteptate, regulat o mancare cu carne, sau echivalentul vegetarian, o saptamana de vacanta departe de casa, un televizor, o masina de spalat, un telefon, o masina.Datele pe 2017 reflecta continuarea tendintei de scadere a procentului de cetateni din UE care se confrunta cu deprivarea materiala severa, de la nivelul de varf de 9,9% in 2012.In majoritatea statelor pentru care sunt disponibile datele pentru 2017, procentul de cetateni care se confrunta cu deprivarea materiala severa a scazut comparativ cu 2016, exceptiile fiind Danemarca (unde a crescut cu 0,5 puncte procentuale, de la 2,6% in 2016 la 3,1% in 2017), si Olanda, unde a ramas stabila, la 2,6%.Cele mai mari scaderi s-au inregistrat in Romania (de la 23,8% in 2016 la 19,4% in 2017, sau minus 4,4 puncte procentuale), Italia (de la 12,1% la 9,2%, sau minus 2,9 puncte procentuale), Croatia (de la 12,5% la 10,3%, sau minus 2,2 puncte procentuale), Bulgaria (de la 31,9% la 30%, sau minus 1,9 puncte procentuale) si Cipru (de la 13,6% la 11,7%, sau minus 1,9 puncte procentuale).