Firea da de mancare persoanelor vulnerabile: Care sunt criteriile si unde trebuie sa sunati

Astfel, orice persoana care se incadreaza in aceste categorii poate primi mancare calda de luni pana vineri (vineri se acorda suplimente de weekend provenind din donatii) intre orele 12-15 in urmatoarele locatii:Primaria Capitalei precizeaza ca o persoana fara venit, nedeplasabila sau pensionar, cu venit sub 705 de lei, familie monoparentala in dificultate socio-economica, are DOUA OPTIUNI:A. Optiunea de hrana calda la domiciliu, care se livreaza prin voluntari din doua in doua zile.B. Optiunea pentru pachetul de baza care contine: un litru ulei, pasta de tomate - borcan 750 gr, conserva pate ficat 200gr - 2 cutii, conserva peste 170 gr - 2 cutii, fasole verde/galbena 720 grame - un borcan, mazare boabe 720 gr - un borcan, paste fainoase 500 gr - un pachet, un kg zahar, un kg faina, un kg malai, un kg orez, buscuiti/croissant - un pachet/bucata.Acest pachet este calculat cu produse pentru 30 zile pentru doua persoane. Pachetul se acorda o singura data cu mentiunea ca, dupa incetarea starii de urgenta, in baza dosarului pentru cantina sociala, persoanele respective beneficiaza de masa in programul de cantina sociala.Astfel, categoriile care nu se pot deplasa la cantine, fie ca sunt in autoizolare, fie ca au peste 65 de ani, si vor sa beneficieze de acest ajutor sunt rugate sa sune la Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din sectorul in care au domiciliul pentru a fi luate in evidenta.Bucuresti Sector 1 - www.dgaspc-sectorul1.ro 021.223.4197. AICI gasiti mai multe numerele de telefon ale directiei.Bucuresti Sector 2 - www.social2.ro - 021.252.22.02/031.405.89.65.Bucuresti Sector 3 - www.dgaspc3.ro - 0372.126.100; 021.341.07.13.Bucuresti Sector 4 - www.dgaspc4.ro - 0372756314.Bucuresti Sector 5 - www.sector5.ro - 021.310.17.31.Bucuresti Sector 6 www.protectiacopilului6.ro - 0217.457.237; 0217.456.229; 0376.203.319.A.G.