Fondul Special pentru Batrani raspunde nevoilor urgente ale celor care nu mai au pe nimeni

Ziare.

com

Fundatia Regala Margareta a Romaniei lanseaza Fondul Special pentru Batrani, un fond de urgenta creat pentru a deservi nevoile actuale ale varstnicilor din Romania si gestionarea izolarii sociale determinata de coronavirus.Pe fondul crizei determinate de conornavirus, 3,7 milioane de varstnici din Romania evita riscul de infectare doar daca stau acasa.Multi dintre ei primesc sprijin moral si material din partea familiei sau a persoanelor din cercul lor social.Altii insa sunt nevoiti sa iasa din casa pentru a-si procura alimente, medicamente si bunuri de stricta necesitate, iar unii sunt pur si simplu nedeplasabili, ori sufera depresii in singuratate.In special pentru aceste categorii oameni, este necesara crearea urgenta a unei retele de furnizori sociali si a unor servicii de suport.Acest fond este menit sa sustina nevoile varstnicilor din mai multe zone ale tarii. Diverse proiecte sociale, ong-uri si initiative, care sprijina pe perioada crizei varstnicii aflati in situatii de vulnerabilitate vor putea fi sustinute prin Fondul Special pentru Batrani.Echipa Fundatiei Regale Margareta a Romaniei coaguleaza aceste eforturi pentru a raspunde unui numar cat mai mare de oameni in varsta aflati azi in dificultate.Printre nevoile deja identificate in randul varstnicilor afectati de criza coronavirusului se numara realizarea cumparaturilor de stricta necesitate, sprijinul emotional si consilierea psihologica, produse igienico-sanitare, sprijinul material, diverse servici la domiciliu.Fondul Special pentru Batrani colecteaza diverse tipuri de contributii de la donatori, companii si alti finantatori care vor sa se alature solidar varstnicilor singuri.Contributiile pot fi realizate prinsau donatii in produse si servicii de la companii, cat si prin alte tipuri de finantari.Fundatia este una dintre putinele organizatii non-guvernamentale care deruleaza programe sociale dedicate varstnicilor, cu sprijinul voluntarilor, intr-o abordare intergenerationala.Inca din anul 1993, Fundatia a venit in sprijinul varstnicilor din Romania prin programe menite sa combata izolarea si singuratatea si sa ajute la cresterea calitatii vietii acestora, precumpeste 180.000 de persoane varstnice au primit sprijin din partea Fundatiei de-a lungul timpului.Informatii pe: www.frmr.ro