Hope and Homes for Children lanseaza campania umanitara Ajut din inima, dedicata copiilor si tinerilor vulnerabili afectati de COVID-19

Cu ajutorul donatiilor, Fundatia va plati lunar chirii pentru familii si tineri care risca sa fie evacuati din locuinte si va ajuta copii si tineri din 13 cele mai afectate judete ale tarii cu alimente si bunuri de stricta necesitate.Romanii care traiesc astazi in saracie resimt acut criza actuala: multi dintre ei si-au pierdut orice sursa de venit, nu au acces la utilitati, iar riscul lor de imbolnavire este foarte mare.Peste un milion de oameni inseamna 15% din populatia activa a Romaniei sau populatiile cumulate ale Clujului, Iasiului, Constantei si Sibiului.Dintre toti, copiii, tinerii si familiile din comunitatile sarace sunt cu atat mai expusi riscului de marginalizare. In aceste momente, e nevoie de contributia fiecaruia dintre noi pentru ca, impreuna, sa fim mai bine. Cand ajutam, fiecare dintre noi o facem din ratiuni personale.Pentru ca traim sa alinam, pentru ca putem si vrem sa-i sprijinim pe cei care n-au fost sprijiniti de soarta, pentru ca la randul nostru am fost, la un moment dat, ajutati, pentru ca vrem sa redam speranta.Fiecare dintre noi are un alt "pentru ca". Dar ceea ce ne uneste este faptul ca impreuna, fiecare dintre noi ajutam din inima.Criza actuala risca sa ne arunce in trecut, intr-o Romanie cu sute de mii de copii uitati in saracie, disperare si nevoi.Hope and Homes for Children are capacitatea sa directioneze donatiile obtinute in cadrul campaniei " Ajut din inima " catre aproape 500 de copii si tineri din 13 cele mai afectate judete ale tarii si familiile acestora.Nevoile urgente ale familiilor care traiesc in saracie extrema sunt: achizitia de alimente de baza, bunuri de stricta necesitate, medicamente si produse de igiena, dar si plata chiriei, plata cheltuielilor de intretinere sau a utilitatilor.Campania beneficiaza de sustinere extraordinara a ambasadorilor Fundatiei Hope and Homes for Children Romania: jurnalista Amalia Enache, violonistul Alexandru Tomescu si actorul Marius Manole, ale caror voci vor face auzit mesajul campaniei in spotul radio "Ajut din inima".Apelul campaniei: Copiii Romaniei au nevoie de tine ACUM. Doneaza din inima pentru hrana si adapostul celor fara ajutor. Trimite HOPE la 8844 si doneaza lunar 2 Euro. Alternativ, ajuta printr-o donatie de pe card sau redirectionand impozitul pe venit sau pe profit.Afla detalii despre toate optiunile de donare pe hopeandhomes.ro Pana in acest moment s-au alaturat campaniei urmatorii parteneri media: Agerpres, Agentia de carte, AList Magazine, BLITZ TV, Business24, calatoriaperfecta.ro, Catchy, Catavencii, Europa FM, Itsy Bitsy, IQAds, kidsnews.ro, Libertatea, Magic FM, National Geographic, Psychologies, Radio Europa Libera - Romania, Revista Avantaje, Revista Tango, Rock FM, Radio Seven, SMARK, Ziare.com, 9vemparinti.ro.Hope and Homes for Children activeaza in Romania din 1998, timp in care a contribuit in mod direct sau indirect la inchiderea a 58 de institutii de tip vechi (orfelinate), in timp ce alte 10 sunt in curs de inchidere.Prin serviciile dezvoltate de Hope and Homes for Children, copiii trec de la ingrijirea in institutii-mamut in care nu beneficiaza de atentie si afectiune individuala, la sisteme bazate pe conceptul familial, printre care si case de tip familial, care le permit o viata apropiata de normalitate.Prin eforturile Fundatiei si ale partenerilor sai, au fost dezvoltate 110 case de tip familial, 5.967 copii au fost scosi din orfelinate, iar alti 448 urmeaza sa paraseasca orfelinatele in curs de inchidere.In acelasi timp, Fundatia activeaza intens in prevenirea separarii copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru sustinerea familiilor in care riscul de abandon al copiilor este ridicat.Astfel, 33.482 de copii au fost salvati de la ruperea de familie, peste 1.672 de tineri au fost sprijiniti pentru o viata independenta, 2.026 de copii au fost primiti in centrele de zi, iar 972 in centrele de primire in regim de urgenta.9.272 de membri de personal din sistemul de protectie al copilului au fost instruiti de Hope and Homes for Children.Pana in acest moment, peste 61.000 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children Romania, al carei obiectiv este ca pana in 2027 sa fie eliminata institutionalizarea copiilor in tara noastra.Mai multe informatii la www.hopeandhomes.ro