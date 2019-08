HOSPICE Casa sperantei lanseaza o leapsa virtuala pentru pacientii cu boli incurabile

#oferatimp

De la inceputul lunii august, campania cu mesajula reunit, deja, in Social Media mai multe persoane care au inteles ca sta in puterea lor sa ofere cel mai de pret dar, timpul, celor care au cea mai mare nevoie de el."Traim vremuri in care TIMPUL este cea mai importanta resursa a noastra, o resursa dupa care toti alergam: nu avem timp sa ne vedem cu prietenii, nu avem timp pentru lucrurile care ne plac, nu avem vreme sa ajungem in locurile si la oamenii care ne bucura. Pentru pacientii nostri insa, TIMPUL curge mai repede decat pentru noi toti ceilalti. La ei se masoara in zile, saptamani, luni sau, in cazurile fericite, in ani.Prin aceasta campanie vrem ca, alaturi de toti cei care ni se alatura, sa le daruim sansa la cat mai mult timp. Un SMS cu mesajul TIMP la 8844 inseamna o bucurie in plus. Aceasta campanie va culmina cu un eveniment surpriza, asa ca va invitam sa urmariti canalele oficiale ale HOSPICE, in perioada urmatoare, pentru mai multe detalii", a declarat Mirela Nemtanu, director executiv HOSPICE Casa Sperantei.Campania functioneaza ca o leapsa virtuala data intre cei care sustin demersurile HOSPICE. Oricine se poate alatura, preluand virtual balonul verde pe care sunt scrise mesajul campaniei, dar si numarul de SMS unde se pot face donatiile si dandu-l mai departe prietenilor si tuturor celor care pot duce mai departe initiativa.Timpul oferit de cei care participa la demers se transforma in castigarea de minute de viata pentru pacientii care infrunta boli incurabile.Fondurile obtinute in urma donatiilor vor fi folosite de HOSPICE Casa Sperantei pentru a asigura ingrijiri paliative gratuite unui numar cat mai mare de pacienti ce sufera de boli incurabile si sprijin psihoterapeutic familiilor acestora.. De asemenea, exista un numar extrem de redus de centre de ingrijire paliativa sau de echipe de ingrijire la domiciliu si mai putin de 25% din medicii specializati in paliatie lucreaza in sistemul de ingrijiri paliative.In cei 27 de ani de existenta, HOSPICE Casa Sperantei a oferit alinare si speranta pentru peste 30.000 de copii si adulti cu boli incurabile, cat si familiilor acestora.Organizatia are doua spitale cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, echipe mobile in patru orase - Bucuresti, Brasov, Fagaras si Zarnesti, sase sedii destinate oferirii de ingrijire paliativa si educatie si peste 100 de paturi pentru internare si activitati adiacente, destinate ingrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile.Din punct de vedere legislativ, HOSPICE a contribuit decisiv la reglementarea Ingrijirii paliative in Romania, Ministerul Sanatatii aproband in 2018 Regulamentul de organizare, functionare si autorizare a serviciilor de Ingrijiri Paliative.Poti sprijini pacientii HOSPICE si cauza ingrijirii paliative cu o donatie ( https://www.hospice.ro/doneaza/ ) sau cu un sms la 8844 cu textul TIMP (2 euro pe luna) . Pentru mai multe informatii, accesati www.hospice.ro.