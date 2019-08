HOSPICE Casa Sperantei vrea sa intre in Cartea Recordurilor

Ziare.

Conform unui comunicat remis, titlul recordului este " Cel mai mare mozaic de baloane format din oameni ", iar incercarea va avea loc la Constanta, pe 30 august.La eveniment va participa si un reprezentant desemnat de Guinness World Records."De 27 de ani, suntem vocea pacientilor din Romania care sufera de boli incurabile. Am facut tot posibilul ca povestea lor sa ajunga la cat mai multa lume, sa convingem oamenii sa ni se alature si sa ne ajute sa le daruim acestora TIMP.Vorbim aici de timp de calitate, in care sa beneficieze de ingrijirea de care au nevoie, sa aiba cat mai putine griji si sa se bucure de prezenta familiei si persoanelor dragi. Pe 30 august, facem un nou demers, prin care vom incerca sa ducem povestea pacientilor nostri chiar in Guinness World Records", a declarat Mirela Nemtanu, director executiv HOSPICE Casa Sperantei, citata in comunicat.Potrivit sursei citate, incercarea de a intra in Guinness World Records consta in construirea celui mai mare mozaic de baloane din lume, format din peste 250 de persoane."Fiecare participant va tine deasupra capului, pret de un minut, un balon alb sau verde, culorile HOSPICE Casa Sperantei. Mozaicul va avea forma unei inimi verzi, incadrate intr-un patrat alb", se arata in document.Evenimentul va avea loc in parcarea Centrului Comercial Tom din Constanta, incepand cu ora 19:00.