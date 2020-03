Iohannis a promulgat legea care acorda pana la 700 de lei de la stat pentru angajarea unei bone - Iata conditiile

Care este valoarea ajutorului financiar

Cine sunt beneficiarii

Ziare.

com

Presedintele a semnat marti decretul pentru promulgarea Legii privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona.Proiectul de lege fusese adoptat pe 12 martie de Camera Deputatilor (for decizional) si va intra in vigoare in 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.In functie de cat de mari sunt veniturile nete lunare pe membru de familie, cuantumul acestui ajutor va fi diferit.Ajutorul financiar se acorda lunar pentru fiecare copil de varsta prescolara, in functie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, dupa cum urmeaza:a) Pana la 2.100 lei - 710 lei;b) De la 2.101 lei pana la 2.500 lei - 550 lei;c) De la 2.501 lei pana la 3.000 lei - 390 lei;d) De la 3.001 lei pana la 3.500 lei - 250 lei.De acest ajutor pot beneficia persoanele care au in intretinere copii de varsta prescolara, ale caror venituri sunt de pana la 3.500 lei pe membru de familie si care se afla in una din urmatoarele situatii:a) Este parintele la care copilul locuieste in mod statornic;b) Are calitatea de reprezentant legal al copilului si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia;c) Este persoana desemnata de parinte pentru intretinerea copilului, pe perioada absentei parintilor, conform prevederilor art. 104 2 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Potrivit legii, ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se va acorda in limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local.," se arata in lege.Citeste pe site-ul Parlamentului varianta finala a Legii, in forma trimisa la promulgare.