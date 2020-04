OMS si UNICEF isi unesc fortele impotriva pandemiei, printr-un fond de 127.000.000 dolari

Ziare.

com

Fondul de solidaritate pentru combaterea COVID-19 a fost constituit pentru a facilita o reactie globala fara precedent, sprijinind Planul strategic de pregatire si reactie al OMS.Conform acordului, o prima parte din sumele acumulate in Fond (in prezent, peste 127.000.000 USD) va fi alocata catre UNICEF pentru activitatile pe care le desfasoara cu copiii si comunitatile vulnerabile din intreaga lume., a spus DrSumele colectate prin intermediul acestui Fond vor fi alocate, printre altele, instruirii si echiparii comunitatilor si personalului sanitar pentru prevenirea, depistarea si tratarea COVID-19.Fondul va ajuta tarile sa isi dezvolte capacitatea sanitara si sa atenueze impactul social al coronavirusului, in special efectele asupra femeilor, copiilor si grupurilor sociale vulnerabile.De asemenea, Fondul va sustine accelerarea activitatilor de cercetare si dezvoltare pentru crearea unor tratamente si vaccinuri.Ca partener cheie in acest efort conjugat, UNICEF va lua masuri pentru ca familiile si comunitatile din cele mai vulnerabile tari sa beneficieze pe deplin de interventii si sa aiba acces la apa, servicii de salubritate, igiena si alte masuri de preventie si control al infectarii.De asemenea, prin vasta sa retea de proiecte comunitare si programe de tara, UNICEF se va ingriji ca toti copiii, parintii / ingrijitorii si personalul din prima linie de interventie, cum sunt asistentii sociali, cadrele didactice si personalul medical, sa primeasca indrumari fundamentate stiintific."Avem de-a face cu o situatie de urgenta nemaiintalnita, care impune o reactie extraordinara., a spusFondurile colectate vor fi alocate in baza planului global de interventie, acolo unde este cea mai mare nevoie. Conducerea OMS preconizeaza ca resursele vor fi indreptate direct catre:, pentru activitatile de urmarire a raspandirii virusului, pentru evaluarea lipsurilor si nevoilor, asigurarea echipamentului de protectie personala pentru profesionistii din linia intai, asigurarea aparaturii de laborator si de testare in tari din toata lumea si informarea populatiei si personalului de interventie din linia intai cu privire la cele mai noi indrumari tehnice., pentru a lua masuri ca toti copiii si familiile din intreaga lume sa primeasca toate informatiile stiintifice necesare, cele mai noi indrumari ale OMS si informatii pertinente la nivel local, pentru a se putea proteja impotriva COVID-19; pentru a sprijini tarile vulnerabile, prin asigurarea accesului la apa, servicii de salubritate si igiena, precum si prin masuri elementare de prevenire si control al infectarii; pentru a asigura accesul familiilor si copiilor vulnerabili la asistenta medicala., Coalitia pentru Inovatii in Pregatirea pentru Epidemii, partener cheie care, in stransa colaborare cu OMS, joaca un rol de lider in finantarea cercetarii si dezvoltarii pentru producerea unor vaccinuri impotriva COVID-19.Fondul de solidaritate pentru combaterea COVID-19 a fost constituit la cererea OMS de catre Fundatia ONU si de Fundatia Filantropica Elvetiana, fiind lansat in urma cu trei saptamani.Fondul este singurul mecanism prin care persoanele fizice si organizatiile pot contribui direct la eforturile pe care OMS le face la nivel global pentru combaterea pandemiei.Pana in prezent, Fondul a primit contributii in valoare de 127 de milioane de USD de la peste 219.000 de persoane fizice si de la peste 90 de companii si organizatii din intreaga lume.In acelasi timp, parteneriatul reprezinta o extraordinara demonstratie de solidaritate a tuturor organizatilor din cadrul ONU, prin coordonare, colaborare si sprijin reciproc, pentru combaterea efectelor imediate si pe termen mai lung ale pandemiei., a declaratUNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de tari si teritorii pentru a promova supravietuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenta.In Romania, UNICEF lucreazaimpreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritati locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri nationali si internationali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescentilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protectie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este agentia specializata a Natiunilor Unite pentru sanatate.Este o organizatie interguvernamentala care isi desfasoara activitatea in colaborare cu statele membre, de regula, prin intermediul Ministerelor Sanatatii.OMS joaca un rol de lider in materie de sanatate la nivel global, configurand prioritatile de cercetare in domeniul sanatatii, stabilind norme si standarde, formuland politici bazate pe dovezi stiintifice, asigurand asistenta tehnica statelor si monitorizand si evaluand tendintele in domeniul sanatatii.Aflati mai multe vizitand www.who.int Fundatia ONU reuneste idei, oameni si resurse, cu scopul de a ajuta Natiunile Unite sa impulsioneze progresul global si sa abordeze probleme urgente.Caracteristicile activitatii noastre sunt colaborarea pentru a determina schimbari durabile si inovatia pentru solutionarea celor mai mari provocari cu care se confrunta omenirea. Aflati mai multe vizitand www.unfoundation.org