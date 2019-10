Parlamentul a decis ca alocatiile copiilor sa creasca anual

Ziare.

"A fost greu, dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru sustinere", a transmis deputatul liberal."Am reusit! Inca o victorie pentru copiii Romaniei! Alocatiile copiilor vor creste anual din ianuarie 2020. Parlamentul Romaniei a votat in unanimitate propunerea mea legislativa de indexare a alocatiilor de stat pentru copii cu rata inflatiei.", a scris, marti, pe Facebook, Robert Sighiartau.Acesta a afirmat ca se bucura ca a reusit sa treaca si cel de-al doilea proiect care vizeaza alocatiile copiilor."Ma bucur ca am reusit sa duc pana la capat cele doua proiecte. A fost greu dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru sustinere!", a mai transmis deutatul liberal.Rata medie a inflatiei in 2018 a fost de 4,6%, iar BNR estimeaza o rata la final de 2019 de 4,2%.Plenul Parlamentului a adoptat, in februarie 2019, un amendament la Legea bugetului care prevedea majorarea alocatiilor incepand cu data de 1 martie. Astfel, copiii de pana la doi ani primesc cate 300 de lei pe luna, fata de 200 de lei cat era alocatia anterior, iar cei de pana la 18 ani primesc 150 de lei pe luna, fata de 84 de lei cat primeau anterior.Amendamentul a fost depus tot de deputatul liberal Robert Sighiartau."Un amendament sustinut de cei 4,3 milioane de copii care traiesc in Romania. Avem o alocatie de 84 de lei, asta inseamna 2 lei pe zi. O bataie de joc pentru ca, in UE, ne situam pe ultimul loc, desi, din punct de vedere demografic, stam extrem de prost.Rata natalitatii este cea mai scazuta din ultimii o suta de ani, iar voi, prin masurile voastre, ati reusit sa trimiteti in Diaspora numai anul trecut peste 300.000 de romani.Va cer respectuos, in numele copiilor si al viitorului Romaniei, sa votati acest amendament. Nu aveti absolut nicio scuza sa nu votati acest amendament", a spus deputatul liberal in plenul Parlamentului.