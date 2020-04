Peste 1.500 de voluntari ajuta zilnic varstnicii printr-o aplicatie gratuita, fara cont de utilizator #Interviu VecinulTau.ro

Cine sunt tinerii din spatele VecinulTau.ro

Cum s-a nascut ideea platformei VecinulTau.ro?

In ce a constat investitia initiala?

Cati voluntari aveti si cati oameni ati reusit sa ajutati pana acum?

Recent ati castigat marele premiu de 10.000 de euro Future Makers 2020, cu solutia voastra la criza COVID-19. Ce inseamna acest lucru pentru voi?

Ce veti face cu banii castigati in competitie?

Ce planuri aveti pentru platforma, dupa ce criza va fi depasita?

Platforma este complet gratuita si poarta numele VecinulTau.ro . Ea conecteaza voluntarii din proximitate cu cei care au nevoie sau cu rudele acestora. Beneficiarii isi introduc adresa, iar site-ul gaseste imediat voluntari gata sa le sara in ajutor, pe o raza de 1 km.Livrarea, plata si listele de cumparaturi sunt stabilite intre ei, iar voluntarii promit sa respecte toate normele de siguranta, atunci cand isi ofera ajutorul.In plus, aplicatia are un mare avantaj: nu cere sa-ti "faci cont"."Avantajul aplicatiei sta in faptul ca unul din capete lipseste, cel care centralizeaza beneficiarii. Daca ar fi fost o aplicatie clasica, ar fi fost nevoie ca si beneficiarii, oamenii in varsta care folosesc platforma, sa se inregistreze pe site. Procesul de inregistrare ar fi fost descurajant", povestesteIdeea a fost rapid imbratisata de romani, adunand laolalta peste 1.500 de voluntari si in plus a castigat un premiu de 10.000 de euro care ii va ajuta sa includa mai multe modalitati de ajutor si sa ramana o forma activa de vecinatate si dupa criza.Membrii echipei au experiente de munca diferite, lucru care s-a dovedit un avantaj prin prisma faptului ca fiecare a dat feedback "si asta ne-a ajutat sa avem un site prietenos cu utilizatorul mai putin versat in ale tehnicii", spune Adrian Munteanu.Background-ul comun pentru trei dintre ei - Adrian, Victor, Dinu - este, ai carei membri fondatori sunt."Cooperativa de Energie este un start-up inovativ, primul furnizor si producator de energie din surse 100% regenerabile din Romania, organizat ca o cooperativa europeana. Prin cooperativa, clientii sunt si 'actionari', actori principali pe piata de energie care participa la tranzitia energetica spre o societate cat mai decarbononizata si la procesul ireversibil de 'democratie energetica'", dupa cum o prezinta chiar Adrian Munteanu.Celor trei membri li s-a alaturat si Lucian Androne, programator si cu o experienta foarte vasta in implementarea de platforme online.Asemenea momentului in care ne-am decis sa infiintam "Cooperativa de Energie", ne-am dat seama ca doar oamenii din comunitatile locale au puterea de a se ajuta si a de veni in sprijinul persoanelor vulnerabile, mai ales in orasele mai mici, in care nu existau si nu exista inca niciun sistem de livrare a cumparaturilor, precum "Cumparaturi la Usa Ta".Povestea a pornit de la un caz concret: in urma cu cateva saptamani, un prieten de-al nostru din Londra ne-a intrebat daca stim de vreo initiativa locala care sa aiba voluntari in Barlad. Din pacate, nu exista si nu l-am putut ajuta. Asa s-a nascut ideea proiectului.Atunci cand a pornit ideea platformei online vecinultau.ro, am plecat de la premisa ca in special persoanele in varsta, care sunt cele mai vulnerabile in perioada asta si au nevoie de sprijin, ar trebui sa-l primeasca, in primul rand, de la persoanele din imediata lor apropiere, vecinii lor care vor sa fie voluntari.Asa a aparut ideea voluntarilor de proximitate, care, odata inscrisi pe site (cu un cont personal si pinnuiti pe harta), sunt vizibili pentru beneficiari sau pentru rudele acestora care acceseaza platforma.Prin intermediul numarului de telefon afisat, voluntarii pot fi contactati, iar stabilirea listelor de cumparaturi si a modului in care se face plata este facuta individual, intre voluntar si beneficiar.De asemenea, avantajul aplicatiei sta in faptul ca unul din capete lipseste, cel care centralizeaza beneficiarii. Daca ar fi fost o aplicatie clasica, ar fi fost nevoie ca si beneficiarii, oamenii in varsta care folosesc platforma, sa se inregistreze pe site. Procesul de inregistrare ar fi fost descurajant.Ne-am dorit o descentralizare a ajutorului pe care persoanele vulnerabile - nu numai persoane in varsta, ci si oameni cu dizabilitati, familii monoparentale, persoane care sufera de afectiuni psihice: depresie, anxietate - il pot primi in perioada asta.In acelasi timp, ne-am dorit sa ajutam la construirea de micro-comunitati de intrajutorare la nivelul unor orase mai mici, sa ajutam oamenii sa se cunoasca si sa arate solidaritate, nu numai acum - in criza COVID 19 - ci si dupa ce trecem de pandemie.Nevoia de solidaritate exista indiferent de criza aceasta si exista si in comunitatile mai mici, unde initiativele civice recent infiintate nu au ajuns, din motive logistice - cateva exemple: Moreni, Navodari, Mineri, Sancraiu de Mures, Fundu Moldovei, com. Bosanci, Pojorata, Popesti Leordeni, Valea Lupului, Rasnov, Limanu, Bicazu-Ardelean, Vaslui, Sighetu Marmatiei, Chiajna, Giroc, Blejoi, Floresti etc.Investitia initiala a constat in achizitia domeniului, in serviciile de hosting, in categoria IT a site-ului, dar si costurile cu grafica pentru website, pentru postarile din Facebook si Instagram si toata munca de promovare pe care am facut-o.Am facut toate astea din proprie initiativa, fara sa asteptam o finantare, pentru ca ne-am dat seama ca este o nevoie imediata si ca este important sa functioneze. Sa fie un sprijin real pentru membri comunitatii.Inca de la inceput am fost placut surprinsi de mediatizarea pe care platforma a primit-o.Am aparut in peste 30 de site-uri de stiri, iar varful l-am avut cand am aparut pe fluxul de stiri de la TV. In prima saptamana, am reusit sa ajungem la aproximativ 300 de voluntari inscrisi pe platforma, iar acum numaram peste 1.500 de voluntari, atat individuali inscrisi pe platforma, cat si din ONG-urile partenere, precum "Radautiul Civic" si "Cumparaturi la Usa ta", dar si alaturi de toate initiativele locale de bine, pe care le-am cautat si le-am integrat in platforma.Ne-am dorit ca vecinultau.ro sa fie o platforma nationala care integreaza tot ajutorul oferit de comunitatile locale. Pentru ca o platforma de ajutor este utila doar daca poate oferi ajutor.Inseamna mai ales un ajutor in know-how, care ne va permite sa imbunatatim marketingul platformei si sa ajungem intr-un mod cat mai eficient la beneficiarii si persoanele in varsta care pot folosi platforma.Banii vor fi folositi pentru a creste echipa de programatori care lucreaza la site pentru a putea implementa mai repede actualizari si pentru a creste siguranta platformei.Noi suntem siguri ca cei in varsta sau care fac parte din grupuri vulnerabile vor avea nevoie de ajutor si dupa ce aceasta criza va trece.Mai ales ca un moment real in care criza va fi terminata cel mai probabil va veni abia peste 1 an sau 2 si restrictiile vor continua sa existe sub o forma sau alta., pentru ca tot contextul genereaza o dorinta de a consuma produse locale, crescute de oameni din apropierea ta, atat din dorinta de a sustine micile afaceri, dar si pentru ca acum, mai mult ca niciodata, vedem cu adevarat impactul pe care poluarea, transportul si industrializarea crescuta il au asupra sanatatii noastre.