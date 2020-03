Proces inedit in vremea coronavirusului: Un somer cere primariei sa-i plateasca un ajutor financiar pentru autoizolare

Fara venituri, izolat voluntar

Tribunalul Maramures: "Este inadmisibila"

Ziare.

com

Acesta arata ca in Maramures s-a instituit carantina generala, din 23 martie, prin ordin al prefectului, nu are niciun ban, nu mai poate calatori si nici macar nu poate sa cerseasca pe strada.Din punct de vedere tehnic, cererea barbatului a luat forma unei "ordonante presedintiale", cauza care se judeca cu rapiditate. Procesul a fost deschis pe 24 martie, iar pe 25 martie Tribunalul Maramures a respins solicitarea ca inadmisibila. Decizia nu este definitiva si a fost contestata la Curtea de Apel Cluj.Potrivit datelor depuse la Tribunalul Maramures, barbatul din Agrisu Nou cerea judecatorilor sa constate ca este persoana de risc social care involuntar ar transmite COVID-19. El mai solicita sa se dispuna primariei sa-i plateasca prin mandat online un ajutor de urgenta lunar pentru a combate saracia, transmiterea si contaminarea involuntara a COVID-19.De asemenea, el mai cerea si emiterea unei carti de identitate provizorie. Barbatul chemase in judecata primaria si consiliul local al comunei Agris, din care face parte satul Agrisu Nou, potrivit datelor de la Tribunalul Maramures.Reclamantul sustine ca este o persoana crescuta in casa de copii, fara venituri, izolat voluntar la adresa din Baia Mare, nu are un venit care sa-i acopere strict hrana si produse de igiena, "astfel incat ar exista risc eminent de a iesi din locuinta sa-si procure painea de toate zilele, iar prin cersit poate contacta si transmite involuntar virusul COVID-19."Oricum, prin ordinului prefectului de Maramures, s-a interzis iesirea din case si ar fi in situatia in care ar risca o contraventie.El a mai aratat ca la adresa sa din Agrisu Nou persoane necunoscute i-au vandalizat geamurile, usile si gardul casei provocandu-i o stare de frica/anxietate si ca nu se mai poate intoarce acolo.Dupa ce a analizat toate documentele, instanta a aratat ca exista o urgenta pentru solutionarea acestui caz.Conditia urgentei se circumscrie partial cazurilor grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, fata de starea de urgenta instituita la nivel national si masurile prin care reclamantul a solicitat sa se stabileasca in favoarea sa un drept la un ajutor financiar de urgenta.Urgenta este si emiterea unei carti de identitate provizorie pe un an.Judecatorul a respins insa cererea barbatului, din motive de procedura, deoarece nu a respectat pasii birocratici. Desi reclamantul a afirmat in concluziile depuse ca a solicitat primariei si consiliului local din Agris asigurarea unor conditii minimale de viata prin plata unui ajutor financiar, el "nu a probat solicitarea adresata paratilor in prealabil sesizarii instantei si refuzul nejustificat al acestora."Cum era un proces care se judeca in materia contenciosului, in care se contesta acte administrative, cererea a fost respinsa ca inadmisibila.