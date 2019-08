Puteti dona simplu si rapid pentru HOSPICE Casa Sperantei in benzinariile Rompetrol

Ziare.

com

Cutiile sunt disponibile in 24 de benzinarii incepand cu 19 august."In ultimii 10 ani, am dezvoltat numeroase proiecte prin care am sprijinit HOSPICE Casa Sperantei, fundatie ce contribuie activ la imbunatatirea calitatii vietii pentru pacientii adulti si copii din centrele lor.Ne dorim sa promovam responsabilitatea sociala si in randul clientilor nostri, de aceea, am sprijinit dezvoltarea device-ului Kindtap si introducerea lui in benzinariile noastre, pentru a le oferi clientilor ocazia de a sprijini la randul lor activitatea desfasurata de HOSPICE si de a schimba vietile altor oameni", spune Alexey Golovin, director departament juridic si afaceri corporative al Grupului KMG International.Kindtap (www.kindtap.ro) este o premiera in retailul din Romania si o alternativa inovatoare de a sprijini cauze importante, precum sustinerea serviciilor oferite de HOSPICE Casa Sperantei.Proiectul-pilot vizeaza instalarea cutiilor de donatii in benzinarii din Bucuresti, Ilfov, Mures, Prahova, Brasov si Constanta, unde se afla cele mai frecventate statii de alimentare din reteaua Rompetrol.Clientii sunt incurajati sa doneze pentru HOSPICE Casa Sperantei prin plata sumei unice de 5 lei, pentru sustinerea serviciilor de ingrijire paliativa oferite de HOSPICE."HOSPICE Casa Sperantei si Rompetrol au deja o colaborare de traditie, cu impact considerabil pentru copiii si adultii care infrunta o boala incurabila, si suntem recunoscatori ca HOSPICE a fost aleasa prima cauza beneficiara a acestui proiect.Kindtap reprezinta un pionierat in Romania si suntem incantati sa avem la HOSPICE tehnologie de ultima generatie care ne ajuta sa imbunatatim viata pacientilor nostri", a declarat Mirela Nemtanu, director executiv al HOSPICE Casa Sperantei.Lista completa a benzinariilor Rompetrol unde poate fi gasit KindTap: https://www.rompetrol.ro/kindtap