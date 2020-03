Teleorman: Doi copii au ajuns la un centru de plasament, dupa ce parintii si fratii lor au fost confirmati cu Covod-19

Ziare.

"In seara zilei de 28 martie 2020, la ora 22,30, la unul dintre Centrele de Plasament din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, au fost preluati 2 dintre cei 4 copii minori ai familiei internate la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Matei Bals" din capitala, dupa ce aceasta familie, formata din 6 membri, s-a aflat anterior in Centrul de carantina situat in orasul Zimnicea, judetul Teleorman. Minorii care au ajuns la DGASPC Teleorman sunt in varsta de 2 si 12 ani. Cei doi minori adusi intr-unul dintre centrele de plasament din cadrul DGASPC Teleorman, pe o perioada determinata, au fost testati negativ de coronavirus COVID-19", a transmis duminica CJ Teleorman.Preluarea acestora de catre serviciul social are rolul de a asigura protectia, cresterea si ingrijirea copiilor separati temporar, de catre parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii de protectie sociala. Parintii acestora au ramas internati in spital impreuna cu alti doi dintre copiii lor, dupa ce impreuna cu acestia, in urma rezultatelor testarii au fost depistati pozitiv, fiind infectati cu noul coronavirus COVID-19.Activitatile de gazduire, ingrijire, educatie non-formala si informala, sprijin emotional, consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viata vor fi acordate obligatoriu in interiorul Serviciului.Cei doi copii raman cazati separat de restul copiilor din centru, dupa ce seara trecuta au ramas in grija unei asistente."Celor 2 copii internati cu masura de protectie la centrul de plasament li se ofera, pe toata perioada separarii de familie, asistenta medicala permanenta, sprijin psihologic de specialitate, alimentatie si toate conditiile necesare, pana la insanatosirea si externarea parintilor. In aceasta dimineata, starea de sanatate a copiilor este buna, sunt echilibrati emotional si nu exista motive de ingrijorare cu privire la adaptarea lor la noile conditii de viata, depasind cu bine momentul separarii de familie, prin care au fost nevoiti sa treaca", precizeaza autoritatile.