Toate solicitarile de indemnizatii si ajutoare sociale vor putea fi depuse online sau prin posta electronica

Ziare.

com

Este vorba despre documentele care vizeaza ajutorul social acordat in baza Legii privind venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei, alocatia de stat pentru copii, drepturile acordate in baza Ordonantei privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, alocatia lunara de plasament acordata in baza Legii privind protectia si promovarea drepturilor copilului, drepturile acordate in baza Legii privind procedura adoptiei, ajutorul pentru incalzirea locuintei, indemnizatia lunara de hrana acordata in baza Legii privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania.Potrivit initiatorilor,Agentia Nationala pentru Plati si Inspectia Sociala, agentiile teritoriale si autoritatile administratiei publice locale vor afisa la sediul institutiilor si pe web site-ul propriu informatiile necesare privind posibilitatea si procedura solicitarii beneficiilor de asistenta sociala prin posta electronica, in termen de maximum 10 zile, de la data intrarii in vigoare a ordonantei.Potrivit actului normativ, pe perioada situatiei de urgenta instituite prin Decretul 195/2020 transmiterea prin posta electronica a cererilor si documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurari devine principalul mijloc de comunicare.Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicata sambata in Monitorul Oficial.